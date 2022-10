Marco Bezzecchi (Ducati/2.): «Es sagt sich leicht» 14.10.2022 - 10:20 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Marco Bezzecchi vor malerischer Kulisse

An diesem Wochenende kann sich Marco Bezzecchi beim Australien-GP frühzeitig zum besten MotoGP-Rookie 2022 küren. Zumindest an Tag 1 auf Phillip Island war der VR46-Ducati-Pilot auch in der Gesamtwertung vorne dabei.