Phillip Island FP3: Bestzeit für Marc Márquez (Honda)

Im dritten freien MotoGP-Training auf Phillip Island sorgte Repsol-Honda-Star Marc Márquez in letzter Sekunde für die Bestzeit. Die Freitag-Zeiten wurden auf den Kopf gestellt.

Bei sonnigem Wetter, strammen Wind und Temperaturen bis zu 15 Grad fanden die MotoGP-Asse am Samstag um 9.55 Uhr Ortszeit recht brauchbare Verhältnisse vor. Aber ob sich die Zeiten vom FP2 vom Freitag verbessern lassen würden, war fraglich.

Doch schon nach 15 Minuten verbesserte sich Miguel Oliveira auf der 4,448 km langen Piste (5 Rechtskurven, 7 Linkskurven) zum Beispiel vom elften auf den fünften Platz. Er lag jetzt nur noch 0,183 Sekunden hinter der Bestzeit von Johann Zarco. Der Red Bull-KTM-Werkspilot aus Portugal hatte eine Rundenzeit von 1:29,658 min vorgelegt.

Während sich Marc Márquez in den ersten 15 Minuten nicht steigerte, verbesserte sich Jack Miller (Lenovo-Ducati) auf 1:29,957 min, aber das reichte wieder nur zu Platz 13 – wie am Freitag.

Übrigens: «JackAss» bestreitet sein erstes und letztes Rennen im Ducati-Werksteam auf Phillip Island, denn in den letzten zwei Jahren fand der Grand Prix wegen Corona nicht statt, 2023 wird er eine Red Bull-KTM steuern.

Übrigens: Am Freitag hatte es in den zwei MotoGP-Sessions keinen einzigen Sturz gegeben. Und daran änderte sich dann auch im FP3 nichts.

In den letzten 15 Minuten ging es erst richtig mit den Zeitenjagden los. Thailand-GP-Sieger Miguel Oliveira stürmte mit 1:29,510 min auf den zweiten Plattz, er lag jetzt nur noch 0,035 sec hinter Zarco.

Doch dann flitzte der spanische Pranac-Ducati-Werkspilot Jorge Martin mit 1:28,616 min überlegen an die erste Stelle, dabei tritt er in der MotoGP-Klasse erstmals in Phillip Island auf. Er distanzierte Bezzecchi um 0,522 sec, der sich auch gegenüber Freitag klar verbesserte hatte. Martin war sagenhafte 1,2 sec schneller als im FP2!

Dafür rutschte Pecco Bagnaia zehn Minuten auf Platz 15 zurück, ehe er sich sich auf Platz 5 verbesserte. Fabio Quartararo lag nur noch an 13. Stelle, Rückstand 0,998 sec auf Jorge Martin.

Es ging jetzt drunter und drüber, denn Oliveira rutschte zum Beispiel acht Minuten vor der karierten Flagge aus den Top-10, und nur die ersten zehn steigen ins Qualifying 2 auf. Teamkollege Brad Binder lag immer noch an 18. Stelle. Und Jack Miller fiel sogar auf Platz 22 (!) zurück, ehe er sich auf 1:28,882 min steigerte – und Platz 3 übernahm.

In der letzten Minute heilt sich Oliveira nur noch auf Platz 16. Dafür flitzte Luca Marini plötzlich auf Platz 1 – mit 1:28,592 min. Doch dann mischte sich Marc Márquez noch einmal gewaltig ein, er stellte die Repsol-Honda mit 1:28,462 auf Platz 1. Und Fabio Quartararo gelang in letzter Sekunde mit 1:28,858 min mit Platz 10 noch der Sprung ins Q2, Landsmann Zarco kam über Rang 11 nicht hinaus.

Zum Vergleich: Der «All Time Lap Record» auf Phillip Island stammt aus dem Jahr 2013, er gehört Jorge Lorenzo (Yamaha) mit 1:27,899 min (= 182,1 km/h).

Jack Miller wird heute Mittag beim Australien-GP eine Ehre zuteil, denn um 11.50 Uhr wird die Kurve 4 in «Miller Corner» umgetauft.

Die Wahl der Rennreifen ist bei vielen Teams noch offen, sie wird sich eventuell erst im FP4 entscheiden. Michelin-Rennchef Piero Taramasso kündigte an, vorne seien alle drei Mischungen (Hard, Medium und Soft) vorstellbar, hinten werden die meisten Fahrer wie 2018 zum Medium tendieren, denn der Soft lässt nach 4 bis 5 Runden gehörig nach. Und für den Hard Compound wären Asphalttemperaturen von 35 Grad nötig, diese werden aber. bei 15 Grad Außentemperatur nicht stattfinden.

Ergebnis MotoGP FP3, 15. Oktober

1. Marc Márquez, Honda, 1: 28,462 min

2. Marini, Ducati, + 0,130

3. Martin, Ducati,+ 0,154

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,177

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,228

6. Miller, Ducati, + 0,259

7. Alex Márquez, Honda, + 0,303

8. Bagnaia, Ducati, + 0,306

9. Viñales, Aprilia, + 0,315

10. Quartararo, Yamaha, + 0,396

11. Zarco, Ducati, + 0,441

12. Mir, Suzuki, + 0,458

13. Crutchlow, Yamaha, + 0,483

14. Bastianini, Ducati, + 0,561

15. Pol Espagaró, Honda, + 0,633

16. Oliveira, KTM, + 0,671

17. Rins, Suzuki, + 0,682

18. Di Giannantonio, + 0,1064

19. Raúl Fernández, KTM, + 1,066

20. Brad Binder, KTM, + 1,127

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,192

22. Gardner, KTM, + 1,229

23. Nagashima, Honda, + 1,611

24. Darryn Binder, Yamaha, + 1,874

MotoGP-Ergebnis FP1+FP2, Phillip Island (14.10.):

1. Zarco, Ducati, 1:29,475 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,038 sec

3. Pol Espargaró, Honda, + 0,052

4. Quartararo, Yamaha, + 0,139

5. Viñales, Aprilia, + 0,270

6. Marc Márquez, Honda, + 0,300

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,357

8. Bagnaia, Ducati, + 0,363

9. Bastianini, Ducati, + 0,374

10. Martin, Ducati, + 0,406

11. Oliveira, KTM, + 0,448

12. Mir, Suzuki, + 0,469

13. Miller, Ducati, + 0,546

14. Alex Márquez, Honda, + 0,613

15. Brad Binder, KTM, + 0,624

16. Rins, Suzuki, + 0,663

17. Di Giannantonio, Ducati, + 0,683

18. Crutchlow, Yamaha, + 0,731

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,144

20. Marini, Ducati, + 1,250

21. Raúl Fernández, KTM, + 1,366

22. Gardner, KTM, + 1,465

23. Darryn Binder, Yamaha, + 1,603

24. Nagashima, Honda, + 2,102