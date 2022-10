Phillip Island Warm-up: Zarco vorne – Márquez-Sturz

Im MotoGP-Warm-up von Phillip Island wurde die Piste von Minute zu Minute nasser. Und als es zu Ende ging, kam wieder die Sonne raus. Und sie soll jetzt den ganzen Tag bleiben.

Nach dem nächtlichen Regen waren vor dem MotoGP-Warm-up auf Phillip Island noch eine feuchte Stelle zu sehen, nur wenige Fahrer gingen zu Beginn mit Slicks auf die Strecke. Dann begann es zu tröpfeln, und Johann Zarco fuhr in den erstem fünf Minuten mit 1:37,998 min die Bestzeit. Zur Erinnerung: Im Q2 hatte Jorge Martin 1:27,767 min die Bestzeit und einen neuen «All Time Lap Record» erzielt.

Der Regen ruinierte alle Hoffnungen jener MotoGP-Fahrer, die im Warm-up noch die endgültige Reifenwahl für das Rennen auswählen wollten. Nach acht Minuten waren deshalb erst 13 der 24 Fahrer auf der Strecke, denn laut Wettervorhersage soll es beim MotoGP-Start um 14 Uhr Ortszeit (5 Uhr in Mitteleuropa) längst wieder trocken und sonnig sein.

Wir kennen ja die Aussage der Einheimischen: Auf Phillip Island kannst du im Oktober, also im australischen Frühling, alle vier Jahreszeiten an einem Tag erleben.

Als noch neun Minuten zu fahren waren, lag Zarco immer noch auf Platz 1 mit 1:36,804 min vor Viñales, Quartararo, Rins, Darryn Binder, Oliveira, Martin, Mir und Bagnaia.

Vier Minuten vor der karierten Flagge war die Piste längst richtig nass; inzwischen befanden sich 21 Fahrer auf der Piste. Am Schluss gingen auch die restlichen Fahrer noch raus, während Fabio Quartararo im Doohan-Corner in die Wiese ausritt und wenig später Marc Márquez beim Spazierenfahren und Reifenaufwärmen in seiner allerersten Runde in der «Southern Loup» innen auf den nassen, rutschigen Kerb kam und ausrutschte.

Ergebnis MotoGP Warm-up, 16. Oktober

1. Zarco, Ducati, 1:36,804 min

2. Viñales, Aprilia, + 1,427

3. Quartararo, Yamaha, + 2,400

4. Rins, Suzuki, + 2,901

5. Oliveira, KTM, + 3,279

6. Miller, Ducati, + 3,289

7. Darryn Binder, Yamaha, + 3,509

8. Pol Espargaró, Honda, + 4,086

9. Martin, Ducati, + 4,256

10. Mir, Suzuki, + 4,308

11. Bagnaia, Ducati, + 4,702

12. Bastianini, Ducati, + 5,011

13. Morbidelli, Yamaha, + 5,133

14. Marini, Ducati, + 5,238

15. Di Giannantonio, Ducati, + 5,440

16. Alex Márquez, Honda, + 5,635

17. Raúl Fernández, KTM, + 5,786

18. Gardner, KTM, + 6,058

19. Brad Binder, KTM, + 6,314

20. Bezzecchi, Ducati, + 6,792

21. Nagashima, Honda, + 8,486

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,780

23. Crutchlow, Yamaha, + 9,677

Keine Zeit: Marc Márquez, Honda