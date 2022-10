Aprilia noch im Titelkampf? Aleix Espargaró winkt ab

Ein enttäuschender Tag für Aleix Espargaró und Aprilia auf Phillip Island. Der WM-Dritte kam im MotoGP-Rennen nicht über Platz 9 hinaus, obwohl er das Tempo für Spitzenplätze hatte. Was kam dem Spanier dazwischen?

Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró kam von Startplatz 4 gut in den Australien-GP auf dem 4,448 km langen Kurs auf Phillip Island. Der Routinier hielt sich lange unter den Top-6 auf, der Anschluss zur Spitze war dadurch in der großen MotoGP-Kampfgruppe stets gegeben.

Doch am Ende musste der Bruder von Honda-Werksfahrer Pol Espargaró Federn lassen. Nach 27 Runden fehlten ihm 4,5 Sekunden auf Sieger Alex Rins (Suzuki) – nur Platz 9 und wichtige Punkte auf Pecco Bagnaia (Ducati) in der Weltmeisterschaft verloren.

Was lief am Sonntag falsch? «Gute Frage, ich habe keine Antwort darauf», zuckte Espargaró mit den Schultern. «Ich war schnell und ich habe beinahe die schnellste Rennrunde gefahren. Leider bewegte sich das Bike in den letzten acht Runden nicht nach vorne in der Beschleunigung. Trotz sehr viel Traktionskontrolle kam ich nicht voran. Ich habe das Mapping verändert und alles versucht, aber ich konnte nichts tun. Es scheint ein elektronisches Problem gewesen zu sein. Das war sehr frustrierend.»

«Von Beginn an habe ich versucht, die Reifen zu schonen, indem ich aggressiver bremste und das Motorrad mehr über das Vorderrad steuerte», schilderte der Aprilia-Star seinen Arbeitstag. «Aber es war scheinbar nicht genug, ich weiß nicht, was am Ende passierte.»

Espargaró weiter: «Normalerweise baut der Reifen am Ende eine halbe Sekunde ab, aber es war teilweise mehr als eine Sekunde. Ich hätte vom Tempo her um den Sieg kämpfen können. Leider konnte ich in den letzten Runden nichts mehr machen.»

Wie sieht der 33-Jährige seine Chancen im Titelkampf zwei Rennen vor dem Ende der Saison? Espargaró liegt nun 27 Punkte hinter Baganaia an der WM-Spitze, Quartararo hat 13 Punkte mehr auf dem Konto als der Spanier. «Schwierig. In den letzten drei Rennen haben wir gezeigt, dass wir gemeinsam mit dem Team nicht in der Lage sind, um den Titel zu kämpfen», blieb er ehrlich.

«Wir haben viele Punkte verloren, haben nur zwölf Punkte in den letzten drei Rennen geholt. Das reicht nicht für den Titelkampf. Es ist theoretisch immer noch möglich», stellte Aleix klar. «Ich bin sehr stolz auf diese Saison. Zwei Rennen vor dem Ende ist Aleix und Aprilia noch im Rennen um die Krone, aber mit Pecco und Ducati in Form und 27 Punkten Rückstand wird es sehr schwierig.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.