Nach Airbag-Malheur: Bastianini von P20 noch auf P5

Von Startplatz 15 zeigte Gresini-Ducati-Star Enea Bastianini auf Phillip Island auch mit zwischenzeitlich aktiviertem Airbag eine starke Aufholjagd bis auf den Rang 5. Mathematisch bleibt er damit im MotoGP-Titelkampf.

Enea Bastianini hatte am Samstag beim Australien-GP nach einem unglücklich verlaufenen Q1 bereits angekündigt, dass er versuchen werde, eine Aufholjagd im «Bestia»-Stil zu zeigen. Trotz eines Zwischenfalls in der Anfangsphase, der den Gresini-Star zwischenzeitlich bis auf Rang 20 zurückwarf, gelang ihm das dann auch.

«Ich bin sehr glücklich, gleichzeitig sage ich aber auch: Schade! Denn die zwei Startplätze haben den Unterschied gemacht», lautete das Fazit von Bastianini, dessen beste Rundenzeit im Qualifying wegen einer fälschlicherweise ausgelösten Gelbphase nicht gezählt hatte. Sonst wäre er zumindest von Startplatz 13 losgefahren.

Damit nicht genug: «Leider hatte ich in der zweiten Runde einen heftigen Wackler und der Airbag hat sich aktiviert. Ich bin also eineinhalb Runden mit dem aufgeblasenen Airbag gefahren und habe deshalb viele Positionen eingebüßt. Danach konnte ich meinen Rhythmus fahren. Wir waren stark, sobald ich freie Fahrt hatte, konnte ich aufholen. Wir haben ein schönes Rennen gezeigt. Wenn man bedenkt, von wo wir losgefahren sind, dann hätten wir diesen fünften Platz nicht erwartet. Gleichzeitig bleibt aber ein bisschen die Enttäuschung», räumte der 24-jährige Italiener ein.

«Es waren schöne Überholmanöver dabei, die Pace war gut, das Motorrad hat gut funktioniert. Alles wäre perfekt gewesen, wenn wir weiter vorne losgefahren wären», fasste der vierfache Saisonsieger zusammen. «Es ist jetzt aber wichtig, nach vorne zu schauen. Für mich ist es ein großartiges Ergebnis, dass ich hier auf Phillip Island stark war. Denn die Piste war für mich auf dem MotoGP-Bike Neuland und auch in den anderen Klassen habe ich hier in der Vergangenheit nie großartige Ergebnisse geschafft. Deswegen reise ich mit Sicherheit mit einem Lächeln weiter.»

Tatsächlich war Bastianini zuvor bei sechs Teilnahmen am Australien-GP (fünf in der Moto3 und einen in der Moto2) auf Phillip Island nur zweimal in die Punkteränge gefahren.

Apropos Punkte: Pecco Bagnaia übernahm mit Rang 3 die WM-Führung, damit trennen Bastianini jetzt 42 Punkte von der Tabellenspitze. Auf Quartararo (Sturz) und Aleix Espargaró (Neunter) holte die Bestia dagegen auf.

«Wir sind immer näher beisammen. Das ist eine schöne Sache», meinte Enea dazu. «Jetzt geht es nach Malaysia. Wir müssen konzentriert bleiben und versuchen, nicht mehr von so weit hinten loszufahren, wie es hier passiert ist.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.