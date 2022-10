Crutchlow (Yamaha): Quartararo-Message am Dashboard

Yamaha-Fahrer Cal Crutchlow verrät nach Rang 13 den Inhalt einer sehr speziellen Message während des MotoGP-Rennens von Australien, zeigt die Probleme bei Yamaha und gibt einen Rat an Werksfahrer Fabio Quartararo.

Cal Crutchlow fuhr nach einer verpatzten ersten Runde auf Phillip Island immerhin noch als 13. über die Ziellinie. Der Brite machte sich nach dem Rennen nicht nur Gedanken zu seinem Rennen, sondern auch über die Situation von Yamaha und Fabio Quartararo im WM-Kampf gegen Pecco Bagnaia (Ducati).

«Unser Bike ist nicht schnell genug, dass man vor Kurve 1 auf Phillip Island überholen könnte. Ich hätte viel schneller sein müssen», stellte Crutchlow klar. «Ich war aber sonst ganz zufrieden mit dem Motorrad. Es war das erste Rennen, wo ich hier nicht ins Schwitzen gekommen bin – habe mich ganz gut gefühlt auf dem Bike.»

Cal betonte aber unumwunden: «Yamaha hat Probleme. Okay, Darryn Binder hatte am Sonntag ein gutes Ergebnis, weil er den harten Reifen verwendet hatte und hinter mir war. Er war am Ende recht schnell, weil er viel besser gefahren ist als zu Beginn – mit viel mehr Kurvenspeed, das hat man an den Daten gesehen.»

«Der Ausfall von Fabio ist natürlich schade, aber er muss riskieren, solche Dinge können dann passieren. Er fuhr vorne gegen die besten Fahrer der Welt.» Dann enthüllte Crutchlow: «Sie haben mir eine Message auf das Dashboard gesendet, dass Fabio hinter mir war. Ich habe die Message nicht gesehen, wusste aber, dass er irgendwo da sein musste, weil er mal weit gegangen ist. Ich habe in einer der Hairpins dann nach hinten geschaut und ihn gesehen – dann kam er auch vorbei.»

«Als Fabio dann auch Darryn überholt hat, hat er mir leider den Weg nicht frei gemacht, sodass ich eventuell auch durchgekommen wäre», scherzte der 36-Jährige. «Fabio ist stark im Kopf, er hätte ganz vorne sein können bis zum Ende des Rennens, aber er hat einen Fehler gemacht und dafür bezahlen müssen. Sein Bike war auf der Geraden langsam, aber er hat viel in den Kurven gutgemacht. Er muss jetzt in Malaysia wieder versuchen zu gewinnen, das ist alles, was er jetzt tun kann.»

MotoGP-Ergebnis, Phillip Island (16.10.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 40:50,654 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,186 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,224

4. Bezzecchi, Ducati, + 0,534

5. Bastianini, Ducati, + 0,557

6. Marini, Ducati, + 0,688

7. Martin, Ducati, + 0,884

8. Zarco, Ducati, + 3,141

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,548

10. Brad Binder, KTM, + 5,949

11. Pol Espargaró, Honda, + 11,048

12. Oliveira, KTM, + 13,606

13. Crutchlow, Yamaha, + 13,890

14. Darryn Binder, Yamaha, + 14,526

15. Gardner, KTM, + 19,470

16. Raúl Fernández, KTM, + 20,645

17. Viñales, Aprilia, + 22,167

18. Mir, Suzuki, + 23,489

19. Nagashima, Honda, + 39,618

20. Di Giannantonio, Ducati, + 39,633

– Morbidelli, Yamaha, 6 Runden zurück

– Quartararo, Yamaha, 17 Runden zurück

– Miller, Ducati, 19 Runden zurück

– Alex Márquez, Honda, 19 Runden zurück

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.