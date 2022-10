Nach Australien-Debakel: Jack Miller möchte WM-Rang 3

Ducati-Werksfahrer Jack Miller ging bei seinem Heim-GP auf Phillip Island leer aus, weil ihn Honda-Fahrer Alex Márquez aus dem Rennen riss. Jetzt schaut der Australier positiv auf das MotoGP-Saisonfinale 2022.

Alex Márquez (Honda) entschuldigte sich nach der Kollision mit Jack Miller im MotoGP-Rennen auf Phillip Island umgehend beim Ducati-Werksfahrer. Die Enttäuschung nach der Nullnummer beim Heimrennen des Australiers war sehr groß, doch Miller fand sich damit ab.

Bereits an diesem Wochenende geht es für den 27-Jährigen auf dem Kurs von Sepang in das nächste MotoGP-Rennen. Für Miller wird es das vorletzte Wochenende mit dem Hersteller aus Bologna sein, denn in der kommenden Saison wird «Thriller Miller» beim Red Bull-KTM-Werksteam neben Brad Binder fahren.

«Nach dem Rennen am Sonntag in Australien kann ich leider nicht mehr um den Titel mitkämpfen, aber ich bin weiterhin im Kampf um Platz 3 in der Gesamtwertung, weil Espargaró und Bastianini ebenfalls Probleme auf Phillip Island hatten», erklärte Miller vor dem GP auf dem 5,543 km langen Kurs in der Nähe von Kuala Lumpur.

Der Ducati-Werksfahrer blickte anschließend noch einmal zurück auf das Geschehen vom letzten Sonntag. «Das Ziel an diesem Wochenende wird sein, so viele Punkte wie möglich gut zu machen, um zurück in den Kampf um die Top-Ränge zu gelangen. Am letzten Sonntag hatten wir das Potenzial auf ein gutes Ergebnis, wie in den letzten Rennen im zweiten Teil der Saison», schilderte Miller. «Doch leider wurde ich aus dem Rennen gerissen, ohne einen Fehler gemacht zu haben.»

«Ich fühle mich stark auf meiner Desmosedici GP und das Gefühl ist weiterhin positiv. Ich bin zuversichtlich, dass ich in Sepang gut unterwegs sein werde, denn auch in der Vergangenheit war ich hier schnell», lautet sein Ausblick auf das 19. von 20 Saisonrennen. «Mein Ziel ist, die zwei verbliebenen Rennen, die ich mit dem Ducati-Team noch habe, bestmöglich zu beenden.»

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.