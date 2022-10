Enea Bastianini (Ducati/4.): Nur halb zufrieden

Enea Bastianini am Freitag in Sepang

Die MotoGP-Piloten erlebten am Freitag in Malaysia einen wettertechnisch zweigeteilten Tag. Gresini-Ducati-Star Enea Bastianini hielt sich in den Top-10, vermisste aber das gute Gefühl aus dem Sepang-Test.

Platz 4 im trockenen FP1 (und damit in der kombinierten Zeitenliste) und Rang 22 auf Regenreifen im FP2 stimmten Enea Bastianini am Freitag «zur Hälfte zufrieden», wie der WM-Vierte anschließend erklärte.

«Das Feeling war nicht so gut wie im Test», räumte Bastianini ein, der den Sepang-GP im Februar mit Bestzeit und inoffiziellem Rundenrekord (1:58,131 min) beendet hatte. «Die Strecke hat am Vormittag sicherlich weniger Grip geboten, aber wir müssen mit Sicherheit auch noch arbeiten. Leider hat es vor FP2 geregnet, die Verhältnisse waren deshalb nicht die besten. Am Samstag müssen wir das FP3 nutzen, damit wir uns gut aufstellen», unterstrich der 24-jährige Italiener.

Immerhin liegt der vierfache Saisonsieger dank der «time attack» am Vormittag in den vorläufigen Top-10-Plätzen, falls es auch am Samstagmorgen regnen sollte. «Ja, das war mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Aber mal sehen, was morgen im FP3 passiert. Ich hoffe, dass es auf trockener Strecke stattfindet. Denn wie gesagt: Es gilt, noch einige Dinge zu verstehen. Danach brauchen wir ein gutes Qualifying.»

Eine gute Ausgangslage für das vorletzte Rennen der Saison benötigt der Gresini-Ducati-Star vor allem im Hinblick auf sein ausgegebenes Ziel für das WM-Finale – nämlich den dritten Gesamtrang, den aktuell Aleix Espargaró innehat. Der Aprilia-Werksfahrer hat 15 Punkte mehr auf dem Konto als Bastianini.

«Zunächst einmal ist das Ziel aber, ein gutes Rennen zu machen. Der Rest kommt dann von allein», betonte die «Bestia» nach dem ersten Trainings-Tag in Malaysia.

MotoGP, Sepang, kombinierte Zeiten nach FP2 (21.10.):

1. Brad Binder, KTM, 1:59,479 min

2. Rins, Suzuki, + 0,097 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 0,144

4. Bastianini, Ducati, + 0,396

5. Mir, Suzuki, + 0,427

6. Martin, Ducati, + 0,487

7. Fabio Quartararo, Yamaha,+ 1,064

8. Di Giannantonio, Ducati, + 1,073

9. Marini, Ducati, + 1,254

10. Bezzecchi, Ducati, + 1,288

11. Bagnaia, Ducati, + 1,291

12. Morbidelli, Yamaha, + 1,292

13. Alex Márquez, Honda, + 1,536

14. Miller, Ducati, + 1,555

15. Zarco, Ducati, + 1,569

16. Pol Espargaró, Honda, + 1,721

17. Oliveira, KTM, + 1,768

18. Crutchlow, Yamaha, + 1,772

19. Viñales, Aprilia, + 1,849

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,175

21. Gardner, KTM, + 2,225

22. Darryn Binder, Yamaha, + 2,352

23. Raúl Fernández, KTM, + 2,352

24. Nagashima, Honda, + 3,387

MotoGP-Ergebnis FP2, Sepang (21.10.):

1. Crutchlow, Yamaha, 2:05,710 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,900 sec

3. Alex Márquez, Honda, + 1,186

4. Miller, Ducati, + 1,843

5. Zarco, Ducati, + 2,879

6. Viñales, Aprilia, + 3,643

7. Morbidelli, Yamaha, + 3,680

8. Mir, Suzuki, + 4,039

9. Quartararo, Yamaha, + 4,043

10. Marini, Ducati, + 4,115

11. Oliveira, KTM, + 4,188

12. Rins, Suzuki, + 4,250

13. Bezzecchi, Ducati, + 4,282

14. Raúl Fernández, KTM, + 4,682

15. Marc Márquez, Honda, + 4,701

16. Brad Binder, KTM, + 4,775

17. Martin, Ducati, + 4,862

18. Gardner, KTM, + 4,882

19. Di Giannantonio, Ducati, + 4,894

20. Nagashima, Honda, + 4,929

21. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,723

22. Bastianini, Ducati, + 5,858

23. Pol Espargaró, Honda, + 6,704

24. Darryn Binder, Yamaha, + 7,168