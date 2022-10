Enea Bastianini: Gerne mit dem Weltmeister in der Box

Enea Bastianini am Donnerstag in Sepang

Im MotoGP-Titelkampf sieht sich Enea Bastianini nicht mehr, dafür möchte er vor dem Wechsel in die Ducati-Lenovo-Box Aleix Espargaró noch den dritten WM-Rang abspenstig machen.

Trotz Startplatz 15 und Airbag-Malheur beendete Enea Bastianini den Australien-GP am Sonntag noch auf Platz 5. Damit ist er mit 42 Punkten mathematisch zwar noch im Rennen um die MotoGP-Krone, er aber weiß: «Meine Chancen sind mickrig.»

«Ich habe versucht, mein Bestes zu geben», fuhr der vierfache Saisonsieger fort. «Es wird wichtig, von Freitag an schnell zu sein. Das Qualifying ist heutzutage der Schlüssel in der MotoGP. Wenn du hinten losfährst, ist es immer schwierig. Es ist zudem sehr heiß und der Luftdruck im Reifen wird ansteigen. Ich werde aber versuchen, diese WM in den Top-3 zu beenden. Ich glaube, Aleix [Espargaró] kann unser Ziel sein. Es wird schwierig, weil ich viele Punkte gutmachen muss. Der dritte Rang wäre aber ein schönes Ergebnis.»

Zur Erinnerung: Zwei Rennen vor Schluss liegt Aleix Espargaró als WM-Dritter 15 Punkte vor Bastianini.

«Die Verhältnisse machen es beim Malaysia-GP sehr schwierig, auch körperlich. Es wird hart, ich bin aber bereit, mit den anderen Fahrern zu kämpfen», kündigte der 24-jährige Italiener am Donnerstag an.

Was für den Gresini-Ducati-Star spricht: Den Sepang-Test im Februar beendete er mit Bestzeit.

«Ich erinnere mich daran, dass ich richtig aufgeregt war, als ich die GP21 beim Test ausprobiert habe. Denn es ist ein so starkes Motorrad. Es war wunderschön, hier zu fahren», kam die «Bestia» ins Schwärmen. «Ich glaube aber, dass es im Vergleich zum Test schwieriger wird, weil auch die anderen Ducati-Piloten und die 2022er-Maschinen nach zwei oder drei Rennen einen guten Schritt gemacht haben. Mein Ergebnis hängt auch davon ab. Wir sind aber bereit, um die Saison auf die bestmögliche Weise zu beenden.»

Mit seinen Leistungen in dieser Saison sicherte sich Bastianini einen Platz im Ducati-Lenovo-Werksteam für 2023. Gleichzeitig gab es bereits in der laufenden Saison einige Updates für seine GP21. Wie sehr hat sich sein Motorrad seit dem Sepang-Test verändert? «Mein Motorrad ist noch sehr ähnlich. Es hat sich vielleicht ein bisschen verbessert, den größeren Unterschied macht man aber in der Box, wenn man die Details in Ordnung bringt», schilderte der WM-Vierte. «Seit Österreich haben wir ein neues Aero-Paket, das gut war und das ich seither verwende. Abgesehen davon ist es noch sehr ähnlich. Ich habe einige Updates bekommen, der Schritt ist aber klein.»

Wie schätzt Bastianini die Chancen seines künftigen Teamkollegen Pecco Bagnaia ein, am Sonntag den zweiten Fahrer-Titel in Ducatis MotoGP-Geschichte zu fixieren? «Ich glaube, Pecco kann es an diesem Wochenende schaffen. Die Ducati ist so stark, aber auch Pecco ist auf dieser Strecke sehr stark», meinte der Moto2-Weltmeister von 2020. «Es wird aber auch von Fabio [Quartararo] abhängen. Er muss motiviert sein, um zu versuchen, diesen Titel zu gewinnen. Ich glaube, am Freitag werden wir sein Potenzial für das Wochenende sehen.»

MotoGP-WM-Stand (nach 18 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 233 Punkte. 2. Quartararo 219. 3. Aleix Espargaró 206. 4. Bastianini 191. 5. Miller 179. 6. Brad Binder 160. 7. Zarco 159. 8. Rins 137. 9. Martin 136. 10. Oliveira 135. 11. Viñales 122. 12. Marini 111. 13. Marc Márquez 104. 14. Bezzecchi 93. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 54. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 31. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Raúl Fernández 9. 25. Crutchlow 6. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 407 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 242. 3. Yamaha 227. 4. KTM 212. 5. Suzuki 163. 6. Honda 144.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 412 Punkte. 2. Aprilia Racing 328. 3. Red Bull KTM Factory 295. 4. Prima Pramac Racing 295. 5. Monster Energy Yamaha 250. 6. Gresini Racing 214. 7. Suzuki Ecstar 214. 8. Mooney VR46 Racing 204. 9. Repsol Honda 160. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 33. 12. Tech3 KTM Factory 19.