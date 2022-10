Brad Binder (13./KTM): «Macht wirklich keinen Spaß»

Red Bull-KTM-Fahrer Brad Binder verpasste am Samstag in Sepang die Top-12. Der Südafrikaner betonte, dass nicht mehr möglich war, aber er klagte anschließend über zu wenig Grip und viel Wheelspin.

Brad Binder kam am Samstag im Qualifying auf dem Sepang International Circuit nicht über Rang 13 hinaus. Der KTM-Werksfahrer fuhr eine Rundenzeit von 1:59,053 min und verpasste den Einzug in das entscheidende Q2 der MotoGP-Klasse um 0,175 Sekunden gegenüber Marc Márquez (Honda).

Nach dem zweiten Tag beim Malaysia-GP zog der 27-Jährige ein klares Fazit. «Ich habe mein Bestes gegeben und bin so schnell gefahren, wie ich konnte. Startplatz 13, mehr war nicht drin, höchstens ein oder zwei Zehntel», so Binder im Interview. «Ich hätte natürlich bevorzugt, weiter vorne zu starten, aber so ist es leider momentan.»

«Das Rennen am Sonntag wird eine komplett andere Geschichte. Es wird ein langes Rennen und die Reifen lassen vorne und hintern stark nach», stellte der WM-Sechste klar. «Es sollte interessant werden. Ich werde versuchen, ein gutes Rennen zu fahren, der Schlüssel dabei wird die Konstanz sein. Es wird wichtig sein, die Reifen nicht früh zu verbrauchen, weil wir sehr viel Spin und wenig Grip haben.»

Glaubt Binder, dass er im Rennen weiter nach vorne kommen kann? «Sobald wir loslegen und in unseren Rhythmus kommen, sind wir dabei. Wir haben da keine großen Probleme. Manchmal muss man Dinge akzeptieren, wenn du weißt, es läuft nicht fantastisch», erklärte der Moto3-Weltmeister von 2016. «Gefährlich wird es, wenn man versucht, noch weitere vier oder fünf Zehntel zu holen.»

In den Kurven 8 und 9 gibt es viele Bodenwellen. Wie fühlt sich das Überfahren auf der RC16 an? «An dieser Stelle kommt es sehr auf die Kurvengeschwindigkeit an. Umso schneller du bist und umso mehr Schräglage du fährst, desto gefährlicher wird es. Das macht wirklich keinen Spaß», mahnte der KTM-Star. «Man sollte versuchen, nur darüber zu rollen, dann ist es sicherer.»

Im Februar war der MotoGP-Tross zu Testfahrten in Sepang. Wie fällt der Vergleich zu damals aus? «Mein generelles Gefühl auf dem Bike ist hundertmal besser. Aber es ist nicht einfach, das Wohlfühlen in Geschwindigkeit umzuwandeln», sagte Binder. «Wir waren schneller als beim Test, aber auch die Bedingungen waren deutlich heißer. Wir sind an diesem Tag schneller gefahren als je zuvor.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Sepang (22.10.):

1. Martin, Ducati, 1:57,790 min

2. Bastianini, Ducati, 1:58,246 min, + 0,456 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:58,454, + 0,664

4. Bezzecchi, Ducati, 1:58,490, + 0,700

5. Rins, Suzuki, 1:58,575, + 0,785

6. Marini, Ducati, 1:58,579, + 0,789

7. Morbidelli, Yamaha, 1:58,654, + 0,864

8. Viñales, Aprilia, 1:58,766, + 0,976

9. Bagnaia, Ducati, 1:58,862, + 1,072

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,935, + 1,145

11. Mir, Suzuki, 1:59,145, + 1,355

12. Quartararo, Yamaha, 1:59,215, + 1,425



Die weitere Startaufstellung:

13. Brad Binder, KTM, 1:59,053 min

14. Miller, Ducati, 1:59,064

15. Crutchlow, Yamaha, 1:59,256

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:59,278

17. Zarco, Ducati, 1:59,690

18. Oliveira, KTM, 1:59,699

19. Gardner, KTM, 1:59,803

20. Pol Espargaró*, Honda, 1:59,363

21. Alex Márquez, Honda, 2:00,008

22. Fernández, KTM, 2:00,077

23. Nagashima, Honda, 2:00,803

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:10,717



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)