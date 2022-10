Enea Bastianini (Ducati/2.): «Um den Sieg kämpfen»

Mit einer knappen halben Sekunde Rückstand fuhr Enea Bastianini in einem dramatischen MotoGP-Qualifying von Sepang auf Startplatz 2. «Das Rennen wird noch einmal eine andere Sache», kündigte der Gresini-Ducati-Pilot an.

Den Sepang-Test im Februar hatte Enea Bastianini in 1:58,303 min noch mit Bestzeit und inoffiziellem Rundenrekord beendet. Im Qualifying des Malaysia-GP steigerte sich der Italiener zwar, trotzdem musste er sich im Kampf um die Pole-Position einem entfesselten Jorge Martin geschlagen geben.

Bastianini war dennoch zufrieden. «Wir haben an diesem Wochenende nicht gut begonnen, aber heute im Vergleich zu Freitag einen schönen Schritt nach vorne gemacht. Das Motorrad hat besser funktioniert und auch ich bin in meiner Fahrweise ziemlich locker geworden», fasste er am Samstagnachmittag zusammen. «Im FP4 haben wir den Medium-Vorderreifen genommen, das war mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Ich bin damit besser zurechtgekommen und wir haben diese Mischung dann auch für die ‚time attack‘ gewählt. Ich glaube, dass mir eine gute Runde gelungen ist. Martin hat noch mehr herausgeholt, er war sehr stark. Ich glaube, es war unmöglich, es noch besser hinzubekommen.»

Der All-Time-Lap-Record seines Markenkollegen verblüffte auch den Gresini-Star. «Ja, das war eine Überraschung für mich. Mit diesen hohen Asphalttemperaturen ist es nicht einfach, besser als 1:58,2 min zu fahren. Eine 1:57,7 min ist aber noch eine halbe Sekunde schneller. Glückwunsch an ihn, es war beeindruckend», zollte die «Bestia» Pole-Setter Martin Respekt.

Auch mit seinem zweiten Startplatz konnte der vierfache Saisonsieger aber gut leben. «Die erste Reihe ist immer eine gute Ausgangslage und kann mir die Chance geben, auf das Podium zu fahren. Das Rennen wird noch einmal eine andere Sache. Es wird sehr schwierig, bei den hohen Temperaturen werden wir mit den Reifen wahrscheinlich ein bisschen leiden. Ich bin aber recht stark», unterstrich er.

Dementsprechend zuversichtlich formuliert Bastianini seine Zielsetzung für das 20-Runden-Rennen: «Das Ziel ist mit Sicherheit das Podium, wir werden aber versuchen, um den Sieg zu kämpfen.»

Auf den Titelkampf angesprochen bekräftigte der WM-Vierte: «Mathematisch ist noch nichts verloren, aber ich will nur an das Rennen denken.»

MotoGP-Ergebnis Q2, Sepang (22.10.):

1. Martin, Ducati, 1:57,790 min

2. Bastianini, Ducati, 1:58,246 min, + 0,456 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:58,454, + 0,664

4. Bezzecchi, Ducati, 1:58,490, + 0,700

5. Rins, Suzuki, 1:58,575, + 0,785

6. Marini, Ducati, 1:58,579, + 0,789

7. Morbidelli, Yamaha, 1:58,654, + 0,864

8. Viñales, Aprilia, 1:58,766, + 0,976

9. Bagnaia, Ducati, 1:58,862, + 1,072

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,935, + 1,145

11. Mir, Suzuki, 1:59,145, + 1,355

12. Quartararo, Yamaha, 1:59,215, + 1,425



Die weitere Startaufstellung:

13. Brad Binder, KTM, 1:59,053 min

14. Miller, Ducati, 1:59,064

15. Crutchlow, Yamaha, 1:59,256

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:59,278

17. Zarco, Ducati, 1:59,690

18. Oliveira, KTM, 1:59,699

19. Gardner, KTM, 1:59,803

20. Pol Espargaró*, Honda, 1:59,363

21. Alex Márquez, Honda, 2:00,008

22. Fernández, KTM, 2:00,077

23. Nagashima, Honda, 2:00,803

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:10,717



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)