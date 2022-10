Bagnaia (Ducati) triumphiert in Sepang, Quartararo 3. 23.10.2022 - 10:09 Von Tim Althof

© Gold & Goose Pecco Bagnaia sorgte in Sepang für eine WM-Vorentscheidung

Pecco Bagnaia (Ducati) gewann am Sonntag das MotoGP-Rennen vor 88.615 Zuschauern in Sepang. Der Italiener führt die WM vor dem Finale komfortabel an, Fabio Quartararo bleibt aber im Rennen um die MotoGP-Krone.