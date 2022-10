Alex Rins (5./Suzuki): «Probleme mit der Kupplung»

Alex Rins holte für sich und Suzuki beim MotoGP-Rennen auf dem Sepang Circuit elf weitere WM-Zähler für die MotoGP-Weltmeisterschaft. Der Spanier klagte jedoch nach der Zielankunft über Grip-Probleme.

Australien-GP-Sieger Alex Rins fuhr am Sonntag beim MotoGP-Rennen in Sepang auf den fünften Platz. Der Suzuki-Werksfahrer sorgte damit beim vorletzten Auftritt des Herstellers aus Japan für einen weiteren Top-Rang. Der Spanier verlor über 20 Runden auf dem 5,5 km langen Kurs elf Sekunden auf Pecco Bagnaia (Ducati), der seinen siebten Saisonsieg feierte.

Rins fuhr von Startplatz 5 los, doch er erwischte einen schlechten Start, sodass er nach der ersten Runde nur auf Position 8 zu finden war. Im Anschluss setzte er sich gegen seine Kontrahenten in der Gruppe durch und holte sich elf WM-Zähler.

«Das Rennen war gut, aber wir hatten große Probleme», fasste Rins am Nachmittag im Interview seinen Arbeitstag zusammen. «Ganz besonders beim Start lief es nicht optimal, denn ich hatte Probleme mit der Kupplung. Dadurch bin ich nicht gut vom Startplatz losgekommen.»

Es lief in Malaysia wahrlich nicht nach Plan für den WM-Achten. «In Kurve 2 wurde ich leider eingeklemmt. Als ich dann hinter anderen Fahrern fuhr, hatte ich extreme Probleme. Mir fehlte die Traktion, um schnell aus den Kurven herauszukommen», klagte Rins. «Der Grip-Level war deutlich geringer als in den Trainings. Ich bekam kein gutes Gefühl, um unsere Pace zu zeigen, die wir in den letzten Tagen hatten.»

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.