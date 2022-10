Brad Binder zu Mateschitz: «Erbe bleibt für immer»

Red Bull-KTM-Fahrer Brad Binder sprach nach seinem Rennen beim Malaysia-GP über die aktuellen Probleme mit der RC16. Außerdem bedankte er sich beim verstorbenen Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz.

Brad Binder fuhr beim vorletzten MotoGP-Rennen der Saison in Sepang von Startplatz 13 auf Position 8. Der KTM-Werksfahrer aus dem Team Red Bull-KTM kämpfte im Rennen über 20 Runden auf dem 5,5 km langen Sepang Circuit mit denselben Problemen, die ihn schon einige Wochen begleiten.

Binder erklärte im Interview: «Wir haben seit einiger Zeit die gleichen Probleme. In den Bremsphasen fehlt uns der Bodenkontakt am Hinterrad, es spielt sich alles auf einem Reifen oder einem Rad ab. Erst wenn ich das Bike einlenke, habe ich es wirklich unter Kontrolle. Mit Gas kannst du es leider nicht regeln, denn es fehlt der Grip, wir haben zu viel Wheelspin bevor ich das Bike überhaupt aufgerichtet habe.»

«Manchmal kannst du es auf der Bremse gut kontrollieren. Aber in anderen Momenten verlieren wir sehr viel auf der Bremse und kommen nicht aus der Kurve heraus», klagte der WM-Sechste. «Auf Phillip Island war das okay, da haben wir einfach den Reifen zerstört. Wir hatten dort mehr Probleme mit dem Reifen als in Sepang. Es waren zwei schwierige Wochen für uns.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Sepang © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marco Bezzecchhi © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Bastianini und Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Bastianini, Bagnaia, Quartararo © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Zum Rennen selbst hatte er noch etwas hinzuzufügen. Denn: «Ab der dritten Runde dachte ich mir: ‚oh shit‘. Ich habe auf der Bremse extrem viel riskiert, zunächst ging das auch gut. Aber als der Hinterreifen das erste Mal nachgelassen hatte, hatte ich immer wieder Rutscher über das Vorderrad. Ich konnte nicht so fahren, wie ich es mir erhofft hatte. Ich musste ein paar Schritte rausnehmen und schlau sein.»

Beim Saisonfinale in Valencia geht es darum, im Zweikampf mit Johann Zarco (Ducati) den sechsten WM-Rang zu verteidigen. Der Franzose liegt nur zwei Zähler hinter Brad Binder. «Valencia war zuletzt recht gut für uns. Einige Strecken waren in den letzten Jahren sehr gut für uns und dieses Jahr sehr schlecht. Dann gab es Pisten, die schrecklich waren, dieses Jahr hat es da aber gut funktioniert. Es ist also fraglich, wie es in Valencia wird, aber ich erwarte ein gutes Wochenende», so der KTM-Pilot.

Als in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Nachricht kam, dass Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz verstorben ist, war auch das MotoGP-Fahrerlager ziemlich betroffen, denn Red Bull steht hinter zahlreichen Sportlern und Teams. Auch Brad Binder ist einer, der seit seiner Zeit im Red Bull Rookies Cup vom österreichischen Getränkehersteller unterstützt wird. «Wir müssen uns auf jeden Fall bei ihm bedanken. Dieser Mann hat mehr Menschen ihre sportlichen Träume verwirklicht als kein anderer», betonte der 27-Jährige. «Er hat zu so vielen Leuten gestanden, sein Erbe bleibt für immer.»

MotoGP-Ergebnis, Sepang (23.10.):

1. Bagnaia, Ducati, 20 Rdn in 40:14,332 min

2. Bastianini, Ducati, + 0,270 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 2,773

4. Bezzecchi, Ducati, + 5,446

5. Rins, Suzuki, + 11,923

6. Miller, Ducati, + 13,472

7. Marc Márquez, Honda, + 14,304

8. Brad Binder, KTM, + 16,805

9. Zarco, Ducati, + 18,358

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 21,591

11. Morbidelli*, Yamaha, + 23,235

12. Crutchlow, Yamaha, + 24,641

13. Oliveira, KTM, + 24,918

14. Pol Espargaró, Honda, + 25,586

15. Fernández, KTM, + 27,039

16. Viñales, Aprilia, + 30,427

17. Alex Márquez, Honda, + 33,322

18. Gardner, KTM, + 33,691

19. Mir, Suzuki, + 41,838

– Darryn Binder, Yamaha, 10 Runden zurück

– Di Giannantonio, Ducati, 10 Runden zurück

– Martin, Ducati, 14 Runden zurück

– Nagashima, Honda, 16 Runden zurück

– Marini, Ducati, 19 Runden zurück



*= 3-Sekunden-Strafe («unverantwortliche Fahrweise»)

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.