Test in Jerez: Crutchlow arbeitet an Yamahas Zukunft

Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow reiste in dieser Woche direkt von seinem Renneinsatz in Sepang zum Yamaha-Test in Jerez. Der Engländer wird verschiedene Spezifikationen der M1 für 2023 testen.

Cal Crutchlow fuhr im Rennen in der Hitze von Sepang mit seiner Yamaha vom Team WithU RNF auf den zwölften Rang. Damit holte der 36-Jährige zum vierten Mal in fünf Rennen Punkte. Im Anschluss an das Rennen in Malaysia eilte der Engländer direkt zur Rennstrecke in Jerez, wo er in dieser Woche für Yamaha testet.

Auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto erledigt der Engländer bei einem privaten Test die Vorarbeit für die Werksfahrer Fabio Quartararo und Franco Morbidelli, die den Prototyp für die Saison 2023 beim Valencia-Test nach dem Saisonfinale 2022 erhalten. Crutchlow wird hingegen am 8. November in Valencia nicht auf der M1 sitzen.

Bereits nach dem GP in Misano konnte beobachtet werden, dass durch die Entwicklung der 2023er-M1 ein größerer Schritt erzielt werden kann. Die Top-Speed-Werte waren vielversprechend und Weltmeister Fabio Quartararo sprach positiv über das neue Bike. In Jerez wird Crutchlow einen Weg einschlagen müssen, denn Yamaha hatte im Laufe der letzten Wochen vier verschiedenen Motorstufen im Einsatz.

«Die Richtung ist, wir brauchen mehr Leistung und wir brauchen mehr Höchstgeschwindigkeit, okay. Aber ich glaube, wir müssen einige andere Dinge ändern. Und das geht nicht in einer Woche», erklärte der dreifache GP-Sieger. «Wir haben vier Motorstufen getestet, es kommt darauf an, wie wir uns entscheiden.»

«Wir müssen dazu in der Lage sein, ein Bike zu bauen, auf dem auch andere Fahrer schnell sind. Wir müssen gegen andere Fahrer kämpfen können, denn wie ich bereits zuvor sagte, wir können nur alleine schnelle sein. Egal ob Motor, Chassis, der Grip des Bikes, wir sind langsam auf der Geraden», so Crutchlow. «Es ist schwierig klarzukommen, wenn du mit anderen Fahrern unterwegs bist, sehr schwierig.»

Crutchlow weiß, wo sich Yamaha steigern muss. «Fabio war bei jedem Sieg in diesem Jahr alleine unterwegs. Aber er muss auch in einer Gruppe konkurrenzfähig sein. In der zweiten Runde des Rennens war mein Reifendruck am Vorderreifen so hoch, dass ich es nur noch bis zum Ziel retten konnte», berichtete er über seine Probleme, die in Zukunft beim Yamaha nicht mehr auftreten sollen.

MotoGP-Tests für die Saison 2023:



08. November: Valencia nach Saisonfinale 2022



05. bis 07. Februar: Shakedown-Test Sepang

10. bis 12. Februar: Sepang-Test

11. und 12. März: Portimão-Test



01. Mai: Jerez nach Spanien-GP

11. September: Misano nach San Marino-GP