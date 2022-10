Paolo Ciabatti zu «Diggia»: «Wird sich nichts ändern»

Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti ist für acht Ducati-Piloten in der MotoGP-Klasse zuständig. Rookie Fabio Di Giannantonio soll auch 2023 für Gresini Racing fahren, doch bleibt es dabei?

Nach dem Grand Prix in Malaysia in der vergangenen Woche, bei dem Fabio Di Giannantonio im Rennen durch Sturz ausschied, meldete sich der Italiener über seinen Instagram-Account zu Wort. Der MotoGP-Rookie, der in diesem Jahr schon eine Pole-Position in Mugello und ein Top-10-Platz auf dem Sachsenring feierte, betonte, dass ihm das Fahren aktuell keinen Spaß machen.

«Ich genieße es immer weniger und die Ergebnisse kommen nicht», erklärte der Ducati-Fahrer. «Am Ende steht die Frage: Besitzt du die Besessenheit? Denn nur dann kannst du dich mit den Größten dieses Sports messen.»

Seine Mitteilung beendete der 24-Jährige schließlich mit den Worten: «Nach Valencia öffnet sich ein weiteres Kapitel, wer weiß, wer weiß…» Doch worauf spielte Di Giannantonio an? Gibt es Grund zur Sorge, dass er seine MotoGP-Karriere an den Nagel hängt?

In dieser Woche sprach SPEEDWEEK.com mit Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti über den jungen Italiener aus dem Gresini-Team. Und Ciabatti stellte entsprechend klar: «Diggia ist bei Gresini Racing für 2023 bestätigt worden. Frankie Carchedi wird sein neuer Crew-Chief. Daran wird sich nichts ändern.»

Übrigens: 2023 wird Ducati erneut acht Fahrer auf den Desmosedici-Maschinen ins Rennen schicken. Die Werksfahrer im Lenovo-Team (Bagnaia und Bastianini) und die Pramac-Piloten (Martin und Zarco) erhalten GP23-Modelle. Luca Marini, Marco Bezzecchi, Alex Márquez und Fabio Di Giannantonio aus den Teams von Mooney VR46 und Gresini Racing müssen sich hingegen mit dem GP22-Vorjahresmodell zufriedengeben.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.