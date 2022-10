Statt Valencia-GP: Dani Pedrosa fährt im Lamborghini 31.10.2022 - 11:45 Von Tim Althof

© Facebook / FFF Racing Team Dani Pedrosa vor seinem Arbeitsgerät für dieses Wochenende

KTM-Testpilot Dani Pedrosa sollte ursprünglich beim MotoGP-Saisonfinale in Valencia auf der RC16 am Start stehen. Doch der Spanier wird stattdessen am kommenden Wochenende im Auto in Portimão unterwegs sein.