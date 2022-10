Geht noch mehr? Das Ducati-MotoGP-Rekordjahr 2022

Bereits in einer Woche ist die MotoGP-Weltmeisterschaft 2022 Geschichte. Eine Saison mit markanten Situationen und außergewöhnlichen Resultaten. Und eine Saison der Ducati-Superlative.

19 von 20 MotoGP-Wochenenden sind 2022 bereits gelaufen, am kommenden Wochenende steht das große Saisonfinale in Valencia auf dem Plan. Die Titelentscheidung steht also unmittelbar bevor: Pecco Bagnaia (Ducati) liegt gegen Fabio Quartararo (Yamaha) klar im Vorteil. Doch was hatte die Saison bisher zu bieten?

In diesem Jahr gab es bisher sieben Sieger in der MotoGP-Klasse. Alex Rins gewann auf Phillip Island sein viertes Rennen in der «premier class». Zuvor gewannen 2022 Enea Bastianini (4x), Miguel Oliviera (2x), Aleix Espargaró, Fabio Quartararo (3x), Francesco Bagnaia (7x) und Jack Miller.

Mit Suzuki, KTM, Ducati, Yamaha und Aprilia haben in dieser Saison bisher fünf Hersteller gewonnen. Das ist ein Rekord, denn nie zuvor haben fünf verschiedene Marken in einer Saison Rennen gewonnen. Hondas letzter Sieg stammt übrigens vom 24. Oktober 2021, als Marc Márquez in Misano triumphierte.

Mit dem zweiten Rang von Márquez beim vorletzten Rennen in Australien holte er sich sein 100. Podium in der Königsklasse. Nur Valentino Rossi (199), Jorge Lorenzo (114) und Dani Pedrosa (112) haben noch mehr vorzuweisen. Für Honda war es übrigens das erste Podium seit dem Katar-GP – 16 Rennen ohne eine Honda in den Top-3. Das ist die längste Durststrecke seit der Rückkehr des japanischen Herstellers 1982 in die Motorrad-WM.

Der GP-Sieg von Bagnaia in Sepang brachte ihm seinen elften MotoGP-Erfolg und das 20. Podium in der «premier class». Außerdem kam beim Rennen in Malaysia zum 24. Mal in Folge mindestens ein Ducati-Fahrer auf das Siegertreppchen. Der Rekord für den italienischen Hersteller wurde somit erneut ausgebaut. In diesem Jahr gingen bereits 29 von maximal 57 Podestplätzen an Fahrer einer Desmosedici-GP – mehr als die Hälfte.

Ducati hat in diesem Jahr bereits den Konstrukteurstitel und die Team-Weltmeisterschaft für sich entschieden – wie 2021. Pecco Bagnaia kommt mit 23 Punkten Vorsprung in der Fahrer-WM zum Saisonfinale auf dem Circuit Ricardo Tormo, Fabio Quartararo (Yamaha) muss gewinnen, Pecco Bagnaia darf höchstens auf Platz 15 fahren, um den Spieß noch umzudrehen. Für Ducati wäre es nach 15 Jahren (Casey Stoner 2007) der erste Titel in der Fahrerwertung.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.