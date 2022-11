Pol Espargaró steht vor «emotionalem Wochenende»

Pol Espargarós Gesichtsausdruck sprach in den vergangenen Wochen Bände

Von Platz 3 beim MotoGP-Auftakt 2022 ist Pol Espargaró bis auf den 16. WM-Rang abgerutscht. In Valencia wünscht er sich nun einen versöhnlichen Abschluss im Repsol Honda Team.

Den Saisonauftakt beendete Pol Espargaró am 6. März in Doha noch als strahlender Dritter, knappe acht Monate später sehnt der 31-jährige Spanier das Ende seiner Zeit in der Repsol-Honda-Box herbei.

Auch wenn sich Pols Träume, von denen er beim ersten Probesitzen auf der RC213V Anfang 2021 in Andorra noch geschwärmt hatte, in den zwei Jahren als Honda-Werksfahrer nicht erfüllt hatten, betonte der künftige GASGAS-Pilot vor dem WM-Finale in Valencia: «Es wird ein emotionales Wochenende, mein letztes mit dem Repsol Honda Team. Ich möchte mich bei allen bei HRC, Repsol und dem Team für diese zwei Jahre bedanken. Gemeinsam haben wir einige unglaubliche Momente erlebt und gekämpft, um harte Zeiten zu überwinden.»

«Valencia ist eine Strecke, die ich wirklich genieße. Wir hatten dort im Vorjahr kein Glück, aber ich möchte allen mit einem starken Wochenende ‚Goodbye‘ sagen. Lasst uns dieses letzte Rennen genießen und uns auf das Positive fokussieren, das wir zusammen erreicht haben», bekräftigte der jüngere Espargaró.

Zur Erinnerung: In Valencia feierte Pol mit KTM 2018 und 2020 zwei MotoGP-Podestplätze. Dazu stand er beim Europa-GP 2020 auf der Pole-Position.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.