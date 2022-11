Razlan Razali: «Wichtige Ankündigungen am Wochenende»

Für das RNF-Team von Razlan Razali endet am Sonntag beim MotoGP-Finale die Ära mit Yamaha. Bereits zwei Tage später werden für RNF zwei neue Fahrer auf Aprilia-Bikes um den Kurs fahren.

Razlan Razali ist seit 2019 mit einem eigenen Team in der MotoGP-Klasse am Start. Damals fungierte die Mannschaft unter der Petronas-Flagge, gefahren wurde immer mit der Yamaha M1. Als Petronas 2021 ankündigte, dass sie sich aus der MotoGP-Klasse zurückziehen würden, ging Razali vor weg und gründete das RNF-Team.

Mit Rookie Darryn Binder und Routinier Andrea Dovizioso ging die Mannschaft hoch motiviert in die Saison 2022, doch schnell musste man feststellen, das die Fahrer sich am Ende des Feldes einsortierten und kaum ein Wort um Punkteränge mitreden. «Dovi» beendete nach dem GP in Misano seine Karriere, Cal Crutchlow brachte anschließend noch einmal frischen Wind mit ins Team.

Nach dem GP in Valencia steht erneut eine Änderung im Team an. Die Yamaha-Motorräder werden weggeräumt, dafür bekommen Miguel Oliveira und Raúl Fernández am Dienstag die erste Gelegenheit, die RS-GP von Aprilia zu testen. Doch zuvor bedankte sich Razali bei allen Beteiligten.

«Es war eine lange, schwierige und herausfordernde Saison für das neue Team im ersten Jahr von RNF. Trotzdem bin ich dankbar, dass wir trotz der Herausforderungen unser erstes Jahr beenden können. Es war nicht einfach, denn es ging um die Performance auf der Strecke, Karriereende und den Kampf um die letzten beiden Plätze in der Meisterschaft, etwas, dass wir uns nicht erhofft hatten», berichtete der Teameigentümer vor dem Finale in Spanien.

«Aber wir sind glücklich, dort hingekommen zu sein, wo wir sind. Ab Dienstag startet unser neues Projekt mit einem neuen Hersteller und zwei neuen Fahrern mit dem Wintertest für 2023», freut sich der ehemalige Geschäftsführer des Sepang Circuits. «Im letzten Rennen in Valencia geht es darum, einige Punkte zu sammeln, um in der Teamwertung vor Tech3 zu bleiben und die Saison bestmöglich abzuschließen.»

Razali: «Ich möchte mich bei Darryn Binder für all das bedanken, was er für uns getan hat. Wir sind glücklich mit seiner Performance in diesem Jahr. Es war herausfordernd, er hatte einige Stürze, aber auch gute Rennen, das beste auf Mandalika. Er holte Punkte in einigen Rennen und war zeitweise zweitbester Yamaha-Fahrer. Aus der Moto3 in die MotoGP-Klasse zu kommen, ist immer schwierig, aber ich glaube, er hat das Team und sich selbst stolz gemacht. Wir wünschen Darryn nur das Beste für sein Moto2-Rookie-Jahr und hoffen, dass er mit seiner MotoGP-Erfahrung konkurrenzfähig sein kann.»

«Außerdem sind wir sehr zufrieden mit der Leistung von Cal Crutchlow, wir möchten ihm danken, dass er uns für die letzten sechs Rennen unterstützt hat», betonte der Malaysier. «Aus dem Ruhestand heraus hat Cal sich besonders gut geschlagen, er hat einen starken Charakter. Er ist immer noch schnell und wir wünschen ihm viel Erfolg im nächsten Jahr bei der Entwicklung der Yamaha.»?

«Ich möchte mich bei der Crew bedanken, dafür, dass sie in den schwierigsten Zeiten in diesem Jahr da war. Ohne sie wären wir kein Team. Wir haben noch ein Rennen übrig und werden das Beste herausholen, indem wir so professionell wie möglich agieren. Eine besondere Erwähnung muss dem außergewöhnlichen Team von Dienstleistern und Lieferanten mit Leuten wie Fast, Tecnove, Paul Sannen und Impeco gelten, die immer helfen und den besten Service für ein MotoGP-Team bieten.»

«Zuletzt möchten wir uns bei allen unseren Sponsoren dafür bedanken, dass sie uns in unserem ersten Jahr begleitet haben. Ich weiß, es ist nicht das, was sie erwartet haben, aber das ist Sport, man gewinnt einiges und man verliert einiges, aber wir freuen uns auf 2023», sagte Razali in dieser Woche und stellte klar: «In Valencia werden wir nicht nur unser letztes Rennen bestreiten, sondern es gibt einige wichtige Ankündigungen, die wir während des Wochenendes machen werden. Das zeigt einfach die positive Einstellung des Teams für die Zukunft.»

Wie SPEEDWEEK.com-Leser bereits erfahren haben, wird die Firma «CryptoDATA Tech» im kommenden Jahr Hauptsponsor beim RNF-Team. Der Schriftzug ist bereits seit dem Australien-GP auf den Yamahas zu sehen, diese Partnerschaft wird zukünftig ausgebaut. Es handelt sich um ein Unternehmen mit Sitz in Rumänien, das Hard- und Softwarelösungen für IT-Sicherheit auf Basis der Blockchain-Technologie entwickelt.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.