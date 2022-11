Jack Miller (Ducati): «Ein wichtiges Ziel für uns»

Für Jack Miller steht am kommenden Wochenende in Valencia ein außergewöhnlicher Grand Prix auf dem Plan, denn für den Australier wird es das letzte Rennen für das Ducati-Werksteam sein.

Bereits am Dienstag sitzt Jack Miller (27) auf der KTM RC16 vom Red Bull-Werksteam, doch zuvor hat er noch eine letzte Aufgabe auf der Ducati vor sich. Der WM-Fünfte träumt noch von Platz 3 in der Meisterschaft. Miller liegt nach 19 von 20 Rennen mit einem Sieg und sechs weiteren Podestplätzen 23 Zähler hinter Aprilia-Fahrer Aleix Espargaró.

Auf der anderen Seite weiß Miller, dass es für Ducati wichtig ist, dass Teamkollege Pecco Bagnaia am Sonntag für den ersten Titelgewinn für Ducati seit Casey Stoner 2007 sorgen kann. Miller war seit 2019 Teamkollege des Italieners, zunächst zwei Jahre bei Pramac, anschließend im Lenovo-Werksteam. Miller selbst war seit 2018 für den Hersteller aus Bologna unterwegs, er gewann in fünf Jahren drei MotoGP-Rennen und holte 18 weitere Podestplätze.

«Ich freue mich, wieder in Valencia Rennen zu fahren. Es ist eine Strecke, die ich wirklich mag und wo ich konkurrenzfähig war in den letzten Jahren», erklärte Miller vor dem Saisonfinale in Spanien. «Es wird ein spezielles Wochenende für das Team werden, denn Pecco kämpft um den Titel.»

«Aber es wird auch mein letztes Rennen mit dem Ducati Lenovo Team und auf der Desmosedici GP sein», sagte der Australier mit etwas Wehmut. «Ich hoffe, zum Abschied von Ducati kann ich ein letztes wichtiges Ergebnis erzielen. Mathematisch gesehen habe ich auch immer noch die Chance, Dritter in der Meisterschaft zu werden. Es ist nicht einfach, aber bis zum Ende werden wir versuchen, dieses wichtige Ziel zusammen zu erreichen.»

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.