Brad Binder (KTM) sicher: «Etwas leichter für uns»

KTM-Werksfahrer Brad Binder kommt als Sechster der MotoGP-Weltmeisterschaft zum Saisonfinale nach Valencia. Er glaubt, dass die Strecke zur RC16 passt und freut sich auf den Test am Dienstag.

Brad Binder ist 2022 in der MotoGP-Gesamtwertung der beste KTM-Pilot. Obwohl er noch keinen Grand Prix in dieser Saison gewinnen konnte, liegt er auf Position 6, nur zwei Punkte vor Ducati-Fahrer Johann Zarco. Binder, der bisher zwei zweite Plätze als beste Saisonergebnisse vorzuweisen hat, glaubt in Valencia an einen erfolgreichen Abschluss mit seinem Red Bull-KTM-Team.

«Auf der einen Seite ist es super, hier in Valencia zu sein, aber auf der anderen Seite kann ich nicht glauben, dass das Jahr schon um ist. Verrückt, dass die Saison schon wieder an uns vorbeigeflogen ist. Aber das Wochenende wird sehr aufregend und ich freue mich, hier zu fahren», erklärte der Südafrikaner am Donnerstag.

Binder fügte hinzu: «Als wir mitten in der Saison waren, konnte ich die Sommerpause kaum erwarten. Aber nun ist das anders, denn es fühlt sich noch so an, als wäre die zweite Saisonhälfte gerade erst begonnen. Dennoch ist es gut, wenn wir das Finale erledigt haben, um uns auf die nächste Saison zu konzentrieren.»

Was rechnet sich der 27-Jährige auf dem Circuit Ricardo Tormo aus? «Es ist eine Strecke, die der KTM schon immer gut gelegen ist. Wir versuchen die Saison auf einem Hoch zu beenden und wir müssen schauen, was uns der Test am Dienstag bringen wird. Ich bin sehr gespannt auf das Rennen, das wollen wir stark beenden, um dann glücklich zu den Tests zu fahren», betonte der KTM-Star.

«So wie unser Motorrad aktuell funktioniert, erwarte ich, dass es etwas leichter für uns werden wird. Wir haben ein etwas besseres natürliches Einlenkverhalten als im letzten Jahr. Wir haben einige Ideen, die wir auf der Strecke probieren möchten, deshalb glaube ich, dass wir gute Arbeit erledigen können», blieb Binder positiv gestimmt. «Hoffentlich kann ich ein starkes Qualifying erledigen und dann im Rennen an der Spitze mitfahren.»

Zwischen Pecco Bagnaia (Ducati) und Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo wird am Sonntag die WM entschieden. Wie sieht er den Kampf, den Pecco mit 23 Punkten anführt? «Fabio hat die Saison stark begonnen, Pecco kam in der zweiten Saisonhälfte. Deshalb kam es am Ende zu dem Punkt, wo sich beide wieder treffen. Das Rennen wird sicherlich spektakulär, in Valencia sind schon oft verrückte Dinge geschehen», lautete seine Vorschau auf den GP mit 27 Rennrunden.

MotoGP-WM-Stand (nach 19 von 20 Rennen):

1. Bagnaia 258 Punkte. 2. Quartararo 235. 3. Aleix Espargaró 212. 4. Bastianini 211. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 168. 7. Zarco 166. 8. Rins 148. 9. Oliveira 138. 10. Martin 136. 11. Viñales 122. 12. Marc Márquez 113. 13. Marini 111. 14. Bezzecchi 106. 15. Mir 77. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 46. 19. Morbidelli 36. 20. Di Giannantonio 23. 21. Dovizioso 15. 22. Darryn Binder 12. 23. Gardner 10. 24. Crutchlow 10. 25. Raúl Fernández 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 432 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia 248. 3. Yamaha 243. 4. KTM 220. 5. Suzuki 174. 6. Honda 153.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 447 Punkte (Titelgewinner). 2. Aprilia Racing 334. 3. Red Bull KTM Factory 306. 4. Prima Pramac Racing 302. 5. Monster Energy Yamaha 271. 6. Gresini Racing 234. 7. Suzuki Ecstar 225. 8. Mooney VR46 Racing 217. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 96. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 20.