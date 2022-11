Miguel Oliveira (KTM/6.): Sorgen in den Rechtskurven

Der Portugiese Miguel Oliveira glänzte am Freitag in Valencia bei seiner KTM-Abschiedsvorstellung mit dem starken sechsten Platz. Aber er will sich unbedingt steigern.

Mit einer Zeit von 1:30,422 min gelang Miguel Oliveira, der im FP1 in der Früh noch auf Rang 8 landete, beim WM-Finale in Valencia am Freitag die sechstbeste Gesamtzeit. «Das war ein positiver Start des letzten Grand Prix in diesem Jahr», meinte der Red Bull-KTM-Werkspilot, der 2023 bei CryptoDATA-RNF-Aprilia fahren wird. «Wir haben uns sofort komfortabel gefühlt auf dem Bike, die Pace hat gestimmt, die schnelle Runde hat gestimmt. Es ist also alles zufriedenstellend verlaufen.»

«Aber ich muss zugeben, dass wir unser Package noch nicht 100 Prozent ausschöpfen, denn besonders in den Rechtskurven haben wir noch einige Probleme», sagte der Portugiese. «Aber wir haben gute Chancen, diese Nachteile bis zum Samstag zu beseitigen. Denn wir wollen noch ein bisschen konkurrenzfähiger werden. Die Zeiten liegen sehr eng beieinander. In den Top-Ten geht es sehr eng zu. Wir brauchen also alle Sekundenbruchteile, die wir auf der Strecke noch finden können, damit wir im FP3 den Unterschied ausmachen und ins Q2 kommen können.»

Traut sich Oliveira zu, sich am Samstag noch einmal um 0,5 Sekunden steigern? «Wir sehen ja immer wieder, dass die Fahrer im Qualifying ein Stück schneller werden. was wir im FP3 am Samstagmorgen erreichen können, kann ich schwer abschätzen. Aber alle Kollegen werden sich bis dahin besser mit ihren Motorrädern angefreundet haben und sich deshalb steigern. Deshalb denke ich, wir müssen unsere aktuelle Zeit im FP3 verbessern, um in den Top-Ten zu bleiben und direkt ins Q2 zu kommen.»

«Es ist immer erfreulich, wenn man den Freitag im Spitzenfeld beenden kann, zumal wir auf dieser Strecke in der Vergangenheit oft Schwierigkeiten hatten», befand Miguel. «Jetzt sieht es so aus, als könnten wir uns auf einer erfolgreichen Grand Prix freuen.»

MotoGP, Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (4.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,217 min

2. Martin, Ducati, + 0,105 sec

3. Miller, Ducati, + 0,128

4. Marc Márquez, Honda, + 0,173

5. Bastianini, Ducati, + 0,177

6. Oliveira, KTM, + 0,205

7. Zarco, Ducati, + 0,207

8. Quartararo, Yamaha, + 0,225

9. Bagnaia, Ducati, + 0,230

10. Brad Binder, KTM, + 0,302

11. Rins, Suzuki, + 0,490

12. Viñales, Aprilia, + 0,597

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,673

14. Mir, Suzuki, + 0,787

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,799

17. Alex Márquez, Honda, + 0,931

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,032

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,128

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,381

21. Remy Gardner, KTM, + 1,578

22. Nakagami, Honda, + 1,455

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,545

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,203

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (4.11.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,399 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,071

4. Miller, Ducati, + 0,143

5. Rins, Suzuki, + 0,165

6. Zarco, Ducati, + 0,285

7. Martin, Ducati, + 0,363

8. Oliveira, KTM, + 0,376

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,383

10. Mir, Suzuki, + 0,410

11. Marini, Ducati, + 0,457

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,482

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,516

14. Bastianini, Ducati, + 0,518

16. Remy Gardner, KTM, + 0,578

16. Viñales, Aprilia, + 0,594

17. Bagnaia, Duacti, + 0,600

18. Alex Márquez, Honda, + 0,669

19. Pol Espargaró, Honda, + 0,717

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,760

21. Crutchlow, Yamaha, + 0,875

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,205

23. Nakagami, Honda, + 1,583

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,570