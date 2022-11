Marc Márquez erkältet: «Vielleicht stürze ich erneut»

Honda-Werkspilot Marc Márquez ging am Freitag in Valencia ein hohes Risiko ein. Der Spanier «pushte» in beiden MotoGP-Trainings und stürzte zweimal. Doch er möchte so weiter machen.

Marc Márquez fuhr am Freitag auf dem Circuit Ricardo Tormo im FP1 auf den zweiten Platz hinter Weltmeister Fabio Quartararo. Im FP2 am Nachmittag wurde er Vierter. Der Honda-Fahrer aus dem Repsol-Team verzeichnete allerdings auch zwei Stürze. Einen harmlosen am Morgen in Kurve 2, einen schnellen am Nachmittag in der ersten Kurve. Doch der Spanier blieb unverletzt und betonte anschließend sogar, dass er an diesem Tag wieder «normal» fahren konnte – ohne von seinem lädierten Oberarm eingeschränkt zu sein.

«Der Tag war positiv, weil ich attackieren konnte. Aus diesem Grund bin ich dann zweimal gestürzt. Aber ich habe von Anfang an Druck gemacht, denn es ist das letzte Wochenende und ich möchte ein gutes Rennen fahren», berichtete der Honda-Star im Interview. «Wir werden sehen, denn die anderen werden immer schneller.»

Márquez: «Ich bin jemand, der auf die Strecke geht und sofort das Limit findet. Aus diesem Grund war ich im FP1 sehr schnell, in FP2 wurden alle schneller und schneller. Mal sehen, wie es am Samstag läuft. Ich bin mir sicher, dass die anderen einen weiteren Schritt machen werden. Wir haben eben nur das, was wir haben. Ich werde es versuchen. Ich werde wieder Risiko gehen und vielleicht stürze ich erneut.»

«Ich werde wieder stark pushen, denn ich möchte schnell sein und in die Top-10 kommen für das Q2», fügte der hoch motivierte Spanier hinzu. «Wir werden sehen, wo wir stehen.»

Dennoch ist Márquez an diesem Wochenende nicht fit. «Ich bin komplett erkältet. Leider kann man sich das niemals aussuchen, aber ich nehme Vitamine und Medizin. Ich hoffe, dass ich mich am Sonntag besser fühle», sagte der WM-Zwölfte und betonte: «Ich bin sehr glücklich mit meinem Arm, denn wir dürfen nicht vergessen, dass es unser Ziel war, bis zum Ende der Saison meine körperliche Verfassung zu verbessern. Wir haben uns stark verbessert. Ich bin heute ‚ganz normal‘ unterwegs gewesen.»

Am Ende des FP2 fuhr Alex Rins vor dem Startversuch leicht auf das Hinterrad von Marc Márquez auf. Wie sah der achtfache Weltmeister diese Szene. «Alex wollte schon auf die Honda für nächstes Jahr springen», scherzte er. «In den letzten Rennen spielt er sehr viel. Es wird sehr interessant zu sehen, wie er sich nächstes Jahr auf der Honda macht. Aber es war kein Problem, ich mag diese Art der Spiele.»

MotoGP, Valencia, kombinierte Zeiten nach FP2 (4.11.):

1. Marini, Ducati, 1:30,217 min

2. Martin, Ducati, + 0,105 sec

3. Miller, Ducati, + 0,128

4. Marc Márquez, Honda, + 0,173

5. Bastianini, Ducati, + 0,177

6. Oliveira, KTM, + 0,205

7. Zarco, Ducati, + 0,207

8. Quartararo, Yamaha, + 0,225

9. Bagnaia, Ducati, + 0,230

10. Brad Binder, KTM, + 0,302

11. Rins, Suzuki, + 0,490

12. Viñales, Aprilia, + 0,597

13. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,673

14. Mir, Suzuki, + 0,787

15. Bezzecchi, Ducati, + 0,797

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,799

17. Alex Márquez, Honda, + 0,931

18. Pol Espargaró, Honda, + 1,032

19. Crutchlow, Yamaha, + 1,128

20. Raúl Fernández, KTM, + 1,381

21. Remy Gardner, KTM, + 1,578

22. Nakagami, Honda, + 1,455

23. Di Giannantonio, Ducati, + 1,545

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,203

MotoGP-Ergebnis FP1, Valencia (4.11.):

1. Quartararo, Yamaha, 1:31,399 min

2. Marc Márquez, Honda, + 0,035 sec

3. Brad Binder, KTM, + 0,071

4. Miller, Ducati, + 0,143

5. Rins, Suzuki, + 0,165

6. Zarco, Ducati, + 0,285

7. Martin, Ducati, + 0,363

8. Oliveira, KTM, + 0,376

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,383

10. Mir, Suzuki, + 0,410

11. Marini, Ducati, + 0,457

12. Raúl Fernández, KTM, + 0,482

13. Morbidelli, Yamaha, + 0,516

14. Bastianini, Ducati, + 0,518

16. Remy Gardner, KTM, + 0,578

16. Viñales, Aprilia, + 0,594

17. Bagnaia, Duacti, + 0,600

18. Alex Márquez, Honda, + 0,669

19. Pol Espargaró, Honda, + 0,717

20. Bezzecchi, Ducati, + 0,760

21. Crutchlow, Yamaha, + 0,875

22. Di Giannantonio, Ducati, + 1,205

23. Nakagami, Honda, + 1,583

24. Darryn Binder, Yamaha, + 2,570