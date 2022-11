CryptoDATA-RNF-Aprilia: Bald wieder Podestplätze?

Das neu aufgestellte RNF-Aprilia-Kundenteam will 2023 in der MotoGP für einige Überraschungen sorgen, nicht nur auf der Rennstrecke.

Am kommenden Dienstag beginnt beim eintägigen MotoG-Test in Valencia für das künftige CryptoDAT-RNF-Team von Razlan Razali ein neues Zeitalter. Die Bikes kommen in den nächsten drei Jahren von Aprilia, das heutige Fahrerduo mit Dovizioso (er wurde nach Misano durch Crutchlow ersetzt) und Darryn Binder muss der neuen Paarung mit Miguel Oliveira und Raúl Fernández Platz machen, und CryptoDATA wird neu als Hauptsponsor und Mehrheitseigentümer des Rennstalls RNF Racing Limited in Erscheinung treten.

CryptoDATA-CEO Ovidiu Toma und sein Global Strategy-Experte Bogdan Maruntis, die 2022 erstmals beim GP von Österreich als Namenssponsor in Erscheinung traten und inzwischen auch bei Jorge Martin als Personal Sponsor an Bord sind, verfolgen mit dem RNF-Team langfristige Pläne und Ziele. «Wir sind 2022 erstmals mit der MotoGP in Berührung gekommen und haben wir eine erstaunliche Familie angetroffen», erklärte Firmenchef Ovidiu Toma. «Wir können mit unserem Unternehmen in der Motorsport-Welt zusätzlichen Wert schaffen. Ich bin stolz und geehrt, dass wir künftig Teil des MotoGP-Events sein werden. Wir möchten diese Herausforderung annehmen und das RNF-Team für die nächste Saison und die nächsten Jahre auf das höchstmögliche Niveau bringen. Wir möchten in zwei, drei Jahren um Podestplätze fighten.»

«Wir sind Razlan Razali dankbar, dass er uns ermöglicht hat, Teilhaber seines Rennstalls zu werden», stellte Bogdan Maruntis fest, der Global Strategy-Experte von CryptoDATA. «Wir werden uns anstrengen, um eine starke Partnerschaft zu bilden. Wir haben jetzt eine Strategie für die nächsten drei Jahre bis Ende 2026 entwickelt, um unser Geschäft gemeinsam vorwärtszubringen. CryptoDATA wird mit allen Firmenreichen einen neuen Vibe in die MotoGP-WM bringen. Wir werden unsere gesamte Expertise nutzen, um in der MotoGP für ein paar große Überraschungen zu sorgen, zum Beispiel auf dem Gebiet von Marketing.»

«Diese Zusammenarbeit zwischen CryptoDATA und RNF ist ein wichtiger Schritt für die Stabilität der MotoGP-Weltmeisterschaft», versicherte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Teamprinzipal Razlan Razali hat seit 2019 in der MotoGP einige Höhen und Tiefen erlebt. Aber wir haben sehr enge Kooperationen mit unseren Kundenteams in der Königsklasse, die Verträge wurde alle bis Ende 2026 verlängert. Wir kennen Razlan und haben Wert daraufgelegt, dass er auch in der neuen Konstellation mit Hautsponsor CryptoDATA als Teamprinzipal im Ant bleibt. Denn Razlan hat mit uns als RNF-Chef den Vertrag für dieses Kundenteam unterzeichnet. Es war uns wichtig, dass CryptoDATA diese Personalie akzeptiert. Wir haben dieses Unternehmen in diesem Jahr kennen- und schätzen gelernt. Für uns war die Zusammenarbeit zwischen CryptoDATA und RNF eine ideale Lösung. Und dass dieses Team für die Zukunft eine Vereinbarung mit Aprilia Racing getroffen hat, wird der MotoGP noch mehr Schwung verleihen.»