Jack Miller: So bewertet er den ersten KTM-Test 09.11.2022 - 08:21 Von Tim Althof

© F.Glänzel Jack Miller verlor nur 0,7 Sekunden auf die Bestzeit © Gold & Goose An der KTM von Miller brach das Schutzblech und schliff am Hinterreifen © Gold & Goose Jack Miller mit seiner Frau Ruby in der KTM-Box

Für Jack Miller begann am Dienstag in Valencia ein neues MotoGP-Abenteuer. Mit dem Wechsel zum KTM-Werksteam standen für den Australier ganz neue Herausforderungen an.