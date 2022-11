Lin Jarvis: «Haben Fabio den WM-Titel gewünscht»

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo hatte beim Saisonfinale in Valencia im WM-Kampf das Nachsehen, Yamaha-Rennchef Lin Jarvis lobte aber den Einsatz des Franzosen.

Für Quartararo endete die Saison 2022 nicht mit der erfolgreichen Titelverteidigung. Zwar fuhr der Franzose vor seinem WM-Rivalen Francesco Bagnaia (Ducati) in Valencia ins Ziel, den Rückstand von 23 Punkten verkürzte der entthronte MotoGP-Weltmeister damit allerdings nur auf 17 Punkte.

In den Augen von Yamaha-Rennchef Lin Jarvis hat Quartararo dennoch alles richtig gemacht, der gebürtige Brite gratulierte seinem Schützling zur Vizemeisterschaft. «Jede Saison hat ihre eigenen Herausforderungen, aber wir wussten von Beginn an, dass dieses Jahr ziemlich hart werden würde. Wir sind 20 Rennen unter allen möglichen Bedingungen gefahren, Fabio hat gegen eine starke Konkurrenz einen ausgezeichneten Job gemacht und das Maximum aus dem Bike herausgeholt.»

«Wir haben Fabio nichts weniger als den WM-Titel gewünscht, aber beim letzten Rennen standen die Vorzeichen gegen ihn. Yamaha fühlt sich verpflichtet, das Bike für die Saison 2023 so herzurichten, dass wir wieder um die Weltmeisterschaft fahren können», führte Jarvis weiter aus.

Abschließend erklärte der Yamaha-Rennchef: «Persönlich will ich meinen Dank an Fabio für seine unermüdliche Arbeit aussprechen, für seine Leidenschaft, seinen positiven Teamgeist und die Freude, die er den MotoGP-Fans in aller Welt bringt.»

Auch wenn Quartararo «nur» die Vizemeisterschaft sichern konnte, darf sich «El Diablo» über ein ganz besonderes Geschenk von Yamaha freuen: «El Diablo» hat am Donnerstag sein Weltmeister-Bike, die YZR-M1 aus dem Jahr 2021, als Geschenk bei der Eicma in Mailand erhalten.

MotoGP-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Rins, Suzuki, 27 Rdn in 41:22,250 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,396 sec

3. Martin, Ducati, + 1,059

4. Quartararo, Yamaha, + 1,911

5. Oliveira, KTM, + 7,122

6. Mir, Suzuki, + 7,735

7. Marini, Ducati, + 8,524

8. Bastianini, Ducati, + 12,038

9. Bagnaia, Ducati, + 14,441

10. Morbidelli, Yamaha, + 14,676

11. Bezzecchi, Ducati, + 17,655

12. Raúl Fernández, KTM, + 24,870

13. Gardner, KTM, + 26,546

14. Nakagami, Honda, + 26,610

15. Di Giannantonio, Ducati, + 31,819

16. Crutchlow, Yamaha, + 1:28,870 min

17. Alex Márquez, Honda, + 1 Runde

– Miller, Ducati, + 5 Runden

– Zarco, Ducati, + 12 Runden

– Viñales, Aprilia, + 12 Runden

– Marc Márquez, Honda, + 18 Runden

– Pol Espargaró, Honda, + 23 Runden

– Darryn Binder, Yamaha, + 23 Runden

– Aleix Espargaró, Aprilia, + 24 Runden

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.