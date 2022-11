Miguel Oliveira: Podestplatz im Hyundai i20 N Rally2 14.11.2022 - 08:13 Von Nora Lantschner

© Facebook/Hyundai Portugal Jubel um Miguel Oliveira

Rennerfahrung auf vier Rädern hatte Miguel Oliveira besonders in seiner Rolle als Hyundai-Botschafter zwar schon gesammelt, am Wochenende gab der Aprilia-Neuzugang aber sein Debüt in einer Rallye – mit Erfolg.