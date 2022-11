Razlan Razali (CryptoDATA-Aprilia): Eine neue Romanze

Cal Crutchlow am Renntag in Valencia

Das Team von Razlan Razali tritt 2023 mit einem neuem Fabrikat (Aprilia) an, mit neuen Fahrern (Oliveira, R. Fernández) und neuem Hauptsponsor. Teamchef Razali äußert sich zur Vergangenheit und Zukunft.

Das MotoGP-Team von Razlan Razali verlor im August 2021 nach drei Jahren überraschend den Hauptsponsor Petronas. Wenige Wochen später wurde der italienische Energiekonzern WithU, zu dem auch die Firma Energy Europe gehört, als neuer Naming Rights Teamsponsor präsentiert. Der Vertrag ging über drei Jahre. 2022 traten Andrea Dovizioso und Neuling Darryn Binder an. Yamaha hatte den Vertrag nur für ein Jahr verlängert und bot Razali auch für 2023 nur einen Deal für eine weitere Saison an.

Der malaysische RNF-Teameigentümer suchte deshalb einen neuen Partner und einigte sich beim Mugello-GP Ende Mai mit Aprilia Racing für zwei Jahre als neuen Motorrad-Lieferanten.

Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass WithU wegen des Ukrainekriegs und Energy Europe und der in eine finanzielle Schräglage geraten waren – wie viele anderen Energiekonzerne weltweit. Denn die Preise an den Strombörsen explodierten, das Eigenkapital reichte nicht aus, und WithU-Chef Matteo Ballerin erzeugte ja keine Energie, er handelte nur damit.

Im vergangenen September kündigte WithU den Vertrag für 2023 und 2024 auf. Razali stand innerhalb von 13 Monaten zum zweiten Mal ohne Hauptsponsor da. Aber seit Aragón zeichnete sich ab: CryptoDATA wird die Nachfolge antreten.

CryptoDATA-CEO Ovidiu Toma und sein Global Strategy-Experte Bogdan Maruntis, die 2022 erstmals beim GP von Österreich als Namensponsor in Erscheinung traten und inzwischen auch bei Jorge Martin als Personal Sponsor an Bord sind, haben weitreichende Pläne mit dem RNF-Team, das nach dieser Saison auf Aprilia umsteigt und mit Miguel Oliveira und Raúl Fernández eine neue Fahrerpaarung engagiert hat.

«Wir sind bei der RNF Racing Limited auch als Großaktionär eingestiegen, doch Razlan Razali wird als Teamprinzipal dabeibleiben», erklärte CEO Ovidiu Toma in Valencia. «Wir wollen in zwei, drei Jahren um Podestplätze kämpfen.»

Der CryptoDATA-Stratege Maruntis fügte hinzu: «Wir haben einen unlimitierten Vertrag mit RNF, unsere Planung reicht vorläufig bis 2026. Aber die Zusammenarbeit wird über diesen Zeitpunkt hinausgehen, denn wir sind Partner, Teilhaber und dazu Freunde.»

Razlan Razali hat als Teamprinzipal das Petronas-Yamaha-Team von 2019 bis 2021 betrieben. Er hat 2020 mit Quartararo und Morbidelli sechs GP-Siege gefeiert, als bestes Kundenteam abgeschnitten und mit Morbidelli den zweiten WM-Rang hinter Joan Mir erreicht. Dazu betreute er Rossi 2021 in seiner letzten MotoGP-Saison, ehe Petronas ausstieg und WithU einsprang.

Das Fahrerduo Andrea Dovizioso und Darryn Binder blieb jedoch 2022 meist hinter den Erwartungen. Nach Misano wurde Dovi von Cal Crutchlow ersetzt.

«Wir haben vor einem Jahr auf der Asche unseres Vorgänger-Teams einen neuen Rennstall aufgebaut», erklärte Razali mit dem Hinweis auf das Petronas-Team, das dem Sepang Circuit gehörte. «Seither habe ich viele Dramen und Episoden erlebt. Wir haben nach 2021 Petronas als Sponsor verloren und mussten das RNF-Team von null weg innerhalb weniger Monate neu aufbauen. Wir haben 2022 ein schwieriges Jahr erlebt. Ich wünsche keinem anderen Teambesitzer, dass er jemals solche Rückschläge hinnehmen muss. Ich gründe und baue jetzt mein zweites MotoGP-Team in drei Jahren auf. Wir haben innerhalb von 13 Monaten zwei Hauptsponsoren verloren, das hat sich als große Herausforderung erwiesen. Aber durch die Unterstützung von Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta, der diesen Deal mit CryptoDATA eingefädelt hat, leuchten die Sterne am Himmel wieder für uns. Wir blicken in eine strahlende Zukunft für die Saison 2023 und die Jahre danach.»

Den finanziellen Aufwand für die MotoGP-WM in den Jahren bis 2026 beziffert Razali im Vorjahr auf 11 bis 13 Millionen Euro. Er hatte nicht die Absicht, das Gesamtbudget in der «premier class» gegenüber den letzten drei Petronas-Jahren zu reduzieren. Der neue Hauptsponsor WITHU bezahlte weniger als 3 Millionen, aber die Dorna steuert an Startgeld, Preisgeld, TV-Geld und Spesenzuschüssen total fast 6 bis 7 Millionen bei. Außerdem werden wie bisher Co-Sponsoren an Bord sein.

Als das Petronas-SRT-Team auch in den zwei kleinen WM-Klassen Moro3 und Moto2 antrat, wurden 18 Millionen pro Saison veranschlagt.

In der MotoE-Weltmeisterschaft wird RNF auch 2023 wieder zwei Motorräder einsetzen.

WithU kam mit Marc VDS in den GP-Rennsport und muss ich jetzt aus dem Geschehen zurückziehen. Denn es besteht sogar die Gefahr eines Firmenbankrotts.

Razali wollte bei WithU vor Gericht eine Abfindung für 2023 und 2024 erstreiten. Ob das angesichts der Geschäftszahlen aussichtsreich ist, bleibt fraglich.

WithU erlaubte deshalb dem RNF-Team sogar, am Sonntag in Valencia mit einem ersten CryptoDATA-Design auf den Bikes von Cal Crutchlow und Darryn Binder zu fahren.

Übrigens: Der Firmenname RNF setzt sich aus den Namen von Razalis Kindern Razali, Nadia und Farouk zusammen.

«Die MotoGP-Saison 2022 war schwierig, herausfordernd und stressig», seufzte Razali. «Gleichzeitig bin ich stolz, gesegnet und erleichtert, weil wir unsere erste Saison mit der neuen Eigentümerstruktur beendet haben. Die Zukunft sieht rosig und nachhaltig aus. Unsere neue Romanze mit Aprilia hat bereits beim Dienstag-Test begonnen.»

Und zwar mit einem Paukenschlag: Der fünffache MotoGP-Sieger Miguel Oliveira brauste auf den erstaunlichen vierten Platz!

Valencia-Test, MotoGP (8. November):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773