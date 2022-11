Mooney VR46: 2023 keine neue Werks-Ducati

In seiner zweiten MotoGP-Saison wird das Mooney VR46 Racing Team mit zwei Ducati aus der Saison 2022 weitermachen – für Luca Marini und Marco Bezzecchi. Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci erklärt die Entscheidung.

Uccio Salucci, der Teamdirektor von Mooney VR46, erklärte gegenüber corsedimoto.com, der erste Eindruck von der Desmosedici GP22 sei positiv: «Wir haben jetzt das Weltmeister-Bike für Marco Bezzecchi bekommen. Unsere Fahrer haben beim Valencia-Test die Werksmodelle von 2022 getestet, sie sind glücklich, denn sie haben Verbesserungen. Vor allem die Kraftenfaltung ist reibungsloser, etwas, was Luca Marini in der Saison 2022 gefehlt hat. Wir haben mit den richtigen Schritten angefangen und sind sehr zufrieden, wenn wir an 2023 denken.»

In Bezug auf die Tatsache, dass das Mooney VR46 Racing Team keine Werksmodelle hat, erklärte Salucci, es sei die Entscheidung des Teams gewesen, die diesjährige Arbeit fortzusetzen und gleiche Bedingungen für beide Fahrer zu haben.

Ducati Corse wollte allerdings auch klare Verhältnisse schaffen und die GP23-Bikes nur den Team von Lenovo und Prima Pramac (Zarco, Martin) anbieten.

Luca Marini hatte bereits in der vergangenen Saison eine GP22 in der Box. Aber beim Test am 8. November bekam er zwei Desmosedici aus dem LenovoTeam mit dem technischen Srtand vom WM-Finale. Und «Bez» durfte seine beiden GP21 gegen zwei GP22 aus dem Werksteam von 2022 tauschen.

«Für die MotoGP-Saison 2023 haben wir zwei GP22 und uns entschieden, auf das aktuelle Werksbike zu verzichten, das wir in diesem Jahr bei 'Maro' [Luca Marini] noch in der Box hatten», bestätigte Rossi-Kumpel Uccio. war. «Das haben wir so geplant, Um die in diesem Jahr begonnene Arbeit fortzusetzen, aber auch vier identische Motorräder in der Garage zu haben, damit das Team zielstrebiger arbeiten und das Optimum aus den Daten des anderen Piloten machen kann. Als Pecco Bagnaia Anfang des Jahres einige Probleme mit der GP22 hatte, hat Ducati Verbesserungen vorgenommen, sodass sein Weltmeister-Bike nicht mit dem verglichen werden kann, das Marini 2022 verwendet hat.»

Valencia-Test, MotoGP (8. November):

1. Marini, Ducati, 1:30,032 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,225 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,230

4. Oliveira, Aprilia, + 0,335

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,366

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,451

7. Brad Binder, KTM, + 0,464

8. Martin, Ducati, + 0,544

9. Quartararo, Yamaha, + 0,546

10. Bastianini, Ducati, + 0,560

11. Zarco, Ducati, + 0,594

12. Bagnaia, Ducati, + 0,623

13. Marc Márquez, Honda, + 0,644

14. Morbidelli, Yamaha, + 0,659

15. Álex Márquez, Ducati, + 0,680

16. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,725

17. Miller, KTM, + 0,755

18. Mir, Honda, +0,882

19. Nakagami, Honda, + 1,049

20. Rins, Honda, +1,196

21. Raúl Fernández, Aprilia, +1,308

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,698

23. Pirro, Ducati, + 2,773