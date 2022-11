Takaaki Nakagami erfolgreich an der Hand operiert

Der japanische LCR-Honda-Pilot Taka Nakagami wurde erfolgreich an der rechten Hand verletzt, die sich Nakagami bei der Kollision mit Marc Márquez in Aragón zugezogen hat.

Beim Aragón-GP erlebten LCR-Honda und Pilot Takaaki Nakagami einen wahren Schreckmoment. Denn der Japaner kollidierte mit dem Respol-Honda-Fahrer Marc Márquez und verletzte sich beim Sturz an der rechten Hand. Zwar konnte Nakagami den Heim-GP in Japan bestreiten, verpasste aber aufgrund der ersten Finger-OP die WM-Läufe in Thailand, Australien und Malaysia.

Den Valencia-GP und den anschließenden ersten Test für die Saison 2023 absolvierte der 30-Jährige aus Chiba noch mit der Verletzung. Der LCR-Honda-Fahrer erhielt gar einen speziellen Handschuh, da sich der kleine Finger nicht durchstrecken ließ. Mittlerweile ist Nakagami aber wieder in Japan und wurde operiert, wie der 83-fache MotoGP-Starter auf der Social-Media-Plattform «Instagram» seinen Fans mitteilte.

Der zweite Eingriff zur Fixierung der Sehne und des Streckmuskels in der rechten Hand verlief ohne Komplikationen. Der Pilot mit der Startnummer 30 arbeite aktuell daran, vollständig für den Sepang-Test im Februar wieder genesen zu sein.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.