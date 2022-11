ASBK-Live: Wo Miller und Schrötter zu sehen sind

An diesem Wochenende steht auf dem Bend Motorsport Park das Finale der Australischen Superbike Meisterschaft statt und diesmal mit dabei sind Top-Stars wie Jack Miller, Marcel Schrötter und Josh Hook.

Bereits am Freitag in den drei freien Trainings konnten sich die Fahrer und Teams an die Gegebenheiten im Bend Motorsport Park gewöhnen. Die Rennstrecke liegt im Bundesstaat South Australia, ist 4,95 Kilometer lang und hat 18 Kurven. Weil in Australien langsam der Sommer einkehrt, lagen die Temperaturen am ersten Trainingstag bei mehr als 32 Grad, die Strecke erhitzte sich zeitweise sogar auf über 50 Grad auf.

Schnellster Fahrer in den drei kombinierten freien Trainings war Cru Halliday auf seiner Yamaha vor Arthur Sissis (Yamaha) und mit dem Gesamtführenden Mike Jones, einem weiteren Yamaha-Fahrer auf Rang 3. Der aktuelle Champion Wayne Maxwell (Ducati) belegte am Freitag Platz 4.

Jack Miller steuerte seine Ducati Panigale V4R auf Platz 8 (+ 1,007 sec). Mit Senna Agius (Honda) platzierte sich der aktuelle Moto2-EM-Vizemeister auf Platz 10 knapp vor Haudegen Anthony West (Yamaha), der Elfter wurde. Moto3-WM-Fahrer Joel Kelso kam auf Rang 16, direkt dahinter landete Yamaha-Fahrer Marcel Schrötter. Langstrecken-WM-Pilot Josh Hook nahm am zweiten und dritten Training nicht teil.

Die Organisatoren bieten am Samstag und Sonntag jeweils einen Livestream für die Zuschauer zu Hause an. Der Qualifying-Tag am Samstag wird ab 0.20 Uhr (MEZ) auf der Webseite der ASBK und auf der Facebook-Seite übertragen. Die Übertragung endet um 8.40 Uhr. Livetiming ist ebenfalls verfügbar.

Am Sonntag finden die beiden Rennen der Superbike-Klasse um 1.05 und um 5.10 Uhr statt. Der Renntag wird ebenfalls live im Internet gestreamt, die Übertragung beginnt um 23.45 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag. HIER geht es zum Stream.

ASBK, The Bend, kombinierte Zeiten am Freitag:

1. Cru Halliday, Yamaha, 1:50,969 min

2. Arthur Sissis, Yamaha, + 0,153 sec

3. Mike Jones, Yamaha, + 0,222

4. Wayne Maxwell, Ducati, + 0,276

5. Troy Herfoss, Honda, + 0,650

6. Josh Waters, Ducati, + 0,850

7. Glenn Allerton, BMW, + 0,929

8. Jack Miller, Ducati, + 1,007

9. Daniel Falzon, Yamaha, + 1,075

10. Senna Agius, Honda, + 1,186

11. Anthony West, Yamaha, + 1,396



Ferner:

16. Joel Kelso, BMW, + 2,195

17. Marcel Schrötter, Yamaha, + 2,327

19. Josh Hook, Honda, + 3,698