Álvaro Bautista: Kriegt er eine MotoGP-Wildcard?

2018 in Jerez: Der bisher letzte Ducati-Test von Bautista

Álvaro Bautista beim Desmosedici-Test 2018 in Jerez

Mit 38 Jahren träumt Álvaro Bautista nicht mehr von einer Karriere als MotoGP-Stammfahrer. Aber er will Gigi Dall'Igna zu einem Wildcard-Auftritt beim Barcelona-GP 2023 überreden.

Als der Australier Troy Bayliss die Superbike-WM 2006 gewann und von Ducati anschließend die Chance erhielt, den verletzten MotoGP-Werksfahrer Sete Gibernau beim Saisonfinale in Valencia zu ersetzen, bedankte sich «Troy The Boy» mit einem sensationellen Sieg.

Eine solche Gelegenheit blieb Álvaro Bautista bisher verwehrt, der elf Jahre nach Landsmann Carlos Checa mit dem Gewinn der Superbike-WM 2022 Ducati wieder einen Titel in der seriennahen SBK-Weltmeisterschaft bescherte.

Aber wie der 38-Jährige Bautista jetzt im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com verriet, wäre er nicht abgeneigt, vorübergehend Rückkehr ins GP-Paddock zurückzukehren. Denn er hat die meiste Zeit seines Lebens im GP-Fahrerlager verbracht und schaute auch beim WM-Finale in Valencia vorbei, ehe er beim vorletzten SBK-Event im November den Titel sicherstellte.

«Ich habe noch nicht mit Ducati darüber gesprochen. Aber der Superbike-Sponsor Aruba.it hat im Vertrag mit Ducati für 2023 eine Wildcard vorgesehen», weiß der Spanier. «Naja, ich würde gerne einen Test mit dem MotoGP-Bike machen, um es ein wenig zu verstehen. Sollte ich mich gut fühlen, würde ich mit Gigi Dall'Igna über einen Wildcard-Einsatz sprechen. Auf welcher Strecke ich gerne mit der MotoGP-Ducati fahren würde – in Barcelona!»

Bisher durfte Bautista zuletzt vor vier Jahren eine Desmosedici probefahren – und zwar im November 2018 vor seiner ersten Superbike-Saison mit Ducati, als Gigi Dall'Igna ein Urteil des Spaniers hören wollte, der in der MotoGP-Klasse mit Suzuki (2010 und 2011), Honda (2012 bis 2014), Aprilia (2015 und 2016) sowie Ducati (2017 und 2018 im Aspar-Team) unterwegs war und dann noch einmal den 2019-Prototyp testen durfte.

Bei Gresini-Honda beendete Bautista die MotoGP-WM 2012 und 2013 auf den Gesamträngen 5 und 6. Die besten Einzelergebnisse des 125-ccm-Weltmeisters (auf Aprilia) von 2006 waren dritte Plätze in Misano und Motegi 2012 und Le Mans 2014. Und der heutige Ducati-Rennchef Dall'Igna kümmerte sich schon bei Álvaros 125-ccm-WM-Debüt 2003 als Piaggio-Group-Renndirektor um den schnellen Spanier!

Zur Erinnerung: In der MotoGP-WM 2022 trat Aruba.it mit Ducati-Testfahrer Michele Pirro in Mugello, Barcelona und Misano als Gaststarter an, die Punkteränge erreichte 36-jährige Italiener aber nicht.

Der IT-Anbieter Aruba.it ist seit 2015 Hauptsponsor und Eigentümer des Superbike-Werksteams von Ducati. Seit 2019 wirbt die Firma von Stefano Cecconi auch auf den Ducati und Lederkombi der MotoGP-Werksfahrer. Der Superbike-Deal wurde bereits bis Ende 2024 verlängert; dann wird das zehnjährige Jubiläum gefeiert.