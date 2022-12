Johann Zarco: Emotionaler Abschied von Laurent Fellon

Der am Montag verstorbene Laurent Fellon war nicht nur viele Jahre lang der Manager von Johann Zarco, er war ihm auch ein väterlicher Mentor. «Du hast mich zum Krieger gemacht», bedankte sich der 32-jährige Ducati-Pilot.

Am Dienstag wurde bekannt, dass Laurent Fellon am Montagabend zu Hause in Avignon im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Er war vor einigen Monaten an Bauspeicheldrüsenkrebs erkrankt.

Die Betroffenheit in der MotoGP-Familie ist groß, zahlreiche Fahrerlagermitglieder drückten ihr Mitgefühl aus und schickten vor allem Laurents 18-jährigem Sohn Lorenzo, Moto3-Pilot des CIP Green Power Teams, tröstende Worte.

Mit besonders schönen Worten meldete sich Johann Zarco, den Laurent einst entdeckt und bis in die MotoGP-Klasse geführt hatte: «Adieu, mein Freund, Vater des Motorrads, deine Leidenschaft für den Motorradsport war grenzenlos. Die Vibrationen eines Motors ließen dich Grenzen überschreiten und dein Wunsch, diese Leidenschaft weiterzugeben, war auch sehr groß. Du warst dazu in der Lage, Leute mit dir zusammenzuschließen, um außergewöhnliche Ziele zu erreichen. An deiner Seite hast du mich zum Krieger gemacht und das bleibt für immer. Danke Nénésan.»

Gemeinsam feierten Zarco und Fellon 2015 und 2016 die zwei Titelgewinne in der Moto2-WM, außerdem gründeten sie die Rennfahrerschule Z&F Grand Prix. 2018 trennten sich ihre Wege jedoch.