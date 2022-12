Warum Suzuki am Ende plötzlich gewinnen konnte

Wenn Sie ein märchenhaftes Ende von Suzukis Zeit in der MotoGP schreiben würden, wären zwei Siege bei den letzten drei Grand Prix so ziemlich das beste Drehbuch, das Ihnen hätte einfallen können.

Aber dieser Erfolg wirft die Frage auf, wie ein Team, das bis zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre lang nicht gewonnen hatte und sich offensichtlich auf das Ende vorbereitete, diese scheinbar unmögliche Leistung vollbrachte.

Während eines Großteils des Jahres 2022 sah Suzuki ziemlich verloren aus. Das Team, erst zwei Jahre zuvor mit Joan Mir Weltmeister, hatte auch in dieser Saison einen starken Start hingelegt, belegte mit Rins einen zweiten Platz in der Fahrerwertung und lag nach dem ersten Europarennen in Portimao an der Spitze, gleichauf mit Yamaha-Star Fabio Quartararo.

Aufbauend auf einem Jahr 2021, das zwar nicht ganz den großen Erfolgen des Vorjahres entsprach, aber dennoch ein Jahr war, in dem Mir den dritten Gesamtrang belegte, hatte das Team ein verbessertes Motorrad mitgebracht, das alle seine Schwächen verloren hatte. Und die Dinge schienen auf einem guten Weg zu sein.

Das Motorrad von 2022 konzentrierte sich auf ein Motorpaket, das es geschafft hatte, die sehr schwierige Aufgabe zu bewältigen, erheblich schneller und leistungsstärker zu werden, ohne das sanfte Handling der GSX-RR zu beeinträchtigen (ein Motorrad, das oft mit einer 250-cm³-Zweitaktmaschine verglichen wird). Es war genau das, wonach die Fahrer gefragt hatten.

Das zeigten auch die starken Ergebnisse zu Jahresbeginn. In den ersten fünf Rennen des Jahres war Suzuki mit beiden Motorrädern nie außerhalb der Top-7 und da Rins schon früh zwei Podestplätze errang, sah es für Suzuki sehr danach aus, als würde es sein Testpotenzial vor der Saison voll ausschöpfen können – bis Anfang Mai die Welt um das Team zusammenbrach.

Die Nachricht von Suzukis ernüchternden Plänen erreichte das Teammanagement erstmals am Sonntagabend nach dem Rennens in Portimao, kurz nachdem Rins und Mir die Führung in der Teammeisterschaft übernommen hatten. Suzuki würde sich am Ende der Saison zurückziehen, das GSX-RR-Entwicklungsprogramm beenden und vor allem 40 hart arbeitende Menschen arbeitslos machen.

Diesen Leuten wurde es eine Woche später, am Montagabend nach einem Test nach dem Rennen beim Großen Preis von Spanien in Jerez, mitgeteilt. Es war eine Nachricht, die völlig ohne Vorwarnung kam – und sie leitete das Ende aller Titelambitionen ein.

Das Team stand kurz davor, sowohl Mir als auch Rins für 2023 und 2024 neu zu verpflichten, und der neu ernannte Teamchef Livio Suppo kam gerade in seine neue Aufgabe rein, den Kader zu leiten (und das Chaos von 2021 auszugleichen, das durch Davide Brivios Schockabgang ausgelöst wurde).

Die Ergebnisse der nächsten Rennen sprechen für sich. Zwei Ausfälle für Mir und Rins in Le Mans und Mugello. Ein gebrochenes Handgelenk für den ehemaligen Meisterschaftsanwärter in Barcelona, der dazu führte, dass er auch den Lauf auf dem Sachsenring verpasste. Ein schrecklicher und untypischer Highsider in der ersten Runde für Mir auf dem Red Bull Ring, der seine Saison prinzipiell beendete.

Das Team verlor scheinbar seine stärkste Fähigkeit – vor allem in der ersten Runde von schlechten Qualifying-Positionen zu hervorragenden Spitzenpositionen vorzustoßen – und fuhr nach Bekanntwerden der Nachricht mit nur einem einzigen Top-6-Ergebnis aus den neun Rennen zu den Rennen in Übersee am Ende der Saison.

Es scheint zwei Gründe dafür zu geben. Erstens, während Suzuki zunächst versprach, dass das Budget für 2022 vollständig ausgegeben und die Entwicklung nicht beeinträchtigt würde, ist klar, dass technische Angelegenheiten dennoch einen Schlag erlitten haben. Sicher, es wurde weiterhin die eine oder andere Optimierung gebracht (sogar ein privater Test nur wenige Tage vor den letzten Rennen in Japan), aber der normale Fluss neuer Komponenten, die für 2023 entwickelt wurden, wurde frühzeitig abgebrochen.

Aber der weitaus größere Schlag war die Auswirkung auf die Moral. Suzuki war als das glücklichste und freundlichste Team des Fahrerlagers bekannt – es wurde viel darüber geschrieben, wie Brivio es geschafft hat, ein Werksteam aufzubauen, das sich wie eine Familie anfühlt – aber als die Nachricht bekannt wurde, dass sich diese Familie für 2023 scheiden lässt, begannen die Risse aufzutauchen.

Natürlich gab es keine Auseinandersetzungen, aber die Prioritäten änderten sich; die Leute begannen mit der Jobsuche, die Arbeitsleistung ließ offensichtlich nach, und es war zu sehen, wie die Moral nachgelassen hatte, was durch eine lange Zeit schlechter Leistungen und Verletzungen der Fahrer noch verstärkt wurde.

Als es also zum drittletzten Rennen der Saison auf Phillip Island ging, erwarteten nur wenige viel – selbst angesichts der Stärke der GSX-RR in der Vergangenheit auf einer Strecke, die durchaus zum Konzept der Suzuki passte.

Aber es gibt ein besonderes Phänomen im Rennsport, bei dem man sich manchmal nur zu denken braucht, man sei stärker als auf dem Papier, um sich wieder zurechtzufinden.

Fahrer werden regelmäßig aus der Ratlosigkeit geholt, wenn sie auf ihrer Lieblingsstrecke oder bei ihrem Heimrennen ankommen. In einer Sportart, die so eng ist wie die MotoGP, ist Selbstvertrauen genauso wichtig wie technische Stärke, und Rins kam nach Phillip Island mit einer breiteren Schulter als in den letzten sechs Monaten.

Die natürliche Art der Rennen am legendären australischen Ort hilft natürlich auch. Rins konnte sich auf einen Kampf einlassen, in dem sein Vorteil bei der Kurvengeschwindigkeit ein großes Plus war. Rins wurde zum großen Kämpfer und lieferte einen Sieg ab, der seinem Selbstvertrauen und den Erwartungen sehr entsprach.

Und während Sepang keine Strecke für eine solche Wiederholung sein konnte, hatte Valencia Potenzial dazu. Nun kam Suzuki zurück zu einer vollständigen Fahreraufstellung, deren Fehlen Suzuki zuvor viel gekostet hat, dank der einfach unzureichenden Datenmenge, die gesammelt wurde, weil nur ein schneller Fahrer dabei war, während der andere verletzt war. Es endete erneut mit einem Höhepunkt, mit dem zweitem Sieg im dritten Rennen von Alex Rins.

Und in diesen beiden Siegen liegt ein Hinweis auf das Potenzial, das die letzte Version der GSX-RR wirklich gehabt haben könnte.

Sie war technisch besser als die Maschine von 2021 und nur von anderen Problemen geplagt. Hätten beide Fahrer eine voll fitte Saison und einen unterschriebenen Vertrag mit Suzuki für das nächste Jahr in der Tasche gehabt, dann würde man wohl sagen, dass die Dinge jetzt ganz anders aussehen.