Von Márquez bis Rossi: MotoGP-Stars im Fußball-Fieber

So freute sich Marc Márquez mit Argentinien

Das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar zwischen Argentinien und Frankreich zog auch die Zweiradstars in seinen Bann, die besonders vor Leo Messi ihren Hut zogen.

Das «Lusail Iconic Stadium», das Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo und Joan Mir übrigens schon im Rahmen des MotoGP-Saisonauftakts 2022 besucht hatten, erlebte am Sonntagnachmittag ein denkwürdiges Fußball-WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich: Erst nach Elfmeterschießen krönte Lionel Messi mit dem WM-Titel für seine «Albiceleste» seine herausragende Karriere.

Reihenweise MotoGP-Stars zollten dem Weltmeister Respekt. So postete etwa der sechsfache MotoGP-Champion Marc Márquez einen gemeinsamen Schnappschuss mit Messi und kommentierte euphorisch: «Du hast den Pokal gejagt und du hast ihn geholt. Zu deinen Füßen, Leo Messi! Du hast es verdient, Idol. Glückwunsch an Argentinien.» Bruder Alex Márquez ergänzte: «Der Größte in der Geschichte.»

«Der beste Spieler aller Zeiten», beschrieb Aprilia-Captain Aleix Espargaró den argentinischen Kapitän. Der neue Ducati-Werksfahrer Enea Bastianini setzte Messi mit einem Emoji symbolisch die Krone auf.

MotoGP-Legende Valentino Rossi schrieb zu einem Bild von Maradona und Messi anerkennend: «Was für ein Finale, ein großartiges Argentinien.» Und Jorge Lorenzo stellte fest: «Jetzt muss man wirklich nicht mehr diskutieren: Messi ist der GOAT, der Größte aller Zeiten.»