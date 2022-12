Markenwechsel: Fährt Quartararo künftig mit HJC-Helm?

Viele GP-Fahrer sind mit ihren Ausrüstern fest verwachsen. So startet Marc Márquez zum Beispiel seit 2010 im Alpinestars-Leder und mit Shoei-Helmen. Yamaha-Star Fabio Quartararo hingegen steht vor einer Veränderung.

Yamaha-Werkspilot Fabio Quartararo wurde 2021 zum ersten Mal MotoGP-Weltmeister. Der Franzose, der auch in diesem Jahr bis zum Finale in Valencia um den Titel in der «premier class» kämpfte und am Ende knapp von Pecco Bagnaia (Ducati) geschlagen wurde, trug seit seinem MotoGP-Einstieg 2019 Schutzhelme von der Marke Scorpion.

Scorpion ist ein Helmhersteller, auf den einige Profirennfahrer im Bereich Motorrad setzen. Neben KTM-Moto3-WM-Fahrer Daniel Holgado ist auch Superbike-WM-Fahrer Álvaro Bautista mit dem Modell EXO-R1 EVO AIR unterwegs. Der Spanier gewann 2022 auf Ducati seinen ersten WM-Titel in der Superbike-WM.

Damit war Scorpion ein zweites Mal in Folge international erfolgreich, denn im Vorjahr triumphierte auch Quartararo mit dieser Marke, als er die MotoGP-Weltmeisterschaft gewann. Doch Fabio kämpfte auch immer wieder mit der Qualität des Helmes. In verschiedenen Situationen öffnete sich das Visier beim Fahren oder sprang sogar ganz ab. Gerüchten zufolge soll der 23-Jährige für 2023 über einen Markenwechsel nachdenken. Der Yamaha-Pilot könnte zur Marke HJC wechseln und damit erstmals seit 2018 auf einen neuen Helmhersteller vertrauen. Medien berichten, dass er von HJC 750.000 Euro pro Saison erhalten soll.

2018 fuhr «El Diablo» ein Jahr lang für KYT in der Moto2, nachdem er zuvor den Großteil seiner Karriere auf Shoei vertraut hatte. Damit wird 2023 voraussichtlich kein Fahrer mit einem Scorpion-Helm in der Startaufstellung der Königsklasse stehen.

Es wird auch kolportiert, dass Quartararo künftig nicht mehr mit Alpinestars-Lederkombi antreten wird, nachdem beim Sturz in Aragón im September der Reißverschluss aufgegangen war und er sich durch den Kontakt zum Asphalt zahlreiche Verbrennungen am Oberkörper zugezogen hatte. Auch 2021 ging ihm beim Rennen in Catalunya der Reisverschluss an der Lederkombi auf, wodurch sein Brustpanzer verloren ging.

Übrigens: Auch Pol Espargaró wird 2023 seine Helmmarke wechseln. Der Spanier wird bei seinem Wechsel vom Honda-Werksteam zu Tech3-GASGAS von HJC zu AGV zurückkehren. AGV trug der jüngere Bruder von Aleix Espargaró (Aprilia) schon in den Jahren 2017 bis 2020 bei KTM, bevor er zu Repsol-Honda ging.