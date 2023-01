MotoGP-Brüder: Vorgänger von Márquez und Espargaró

Im MotoGP-Feld 2023 werden nach dem Wechsel von Darryn Binder in die Moto2-Klasse nicht mehr drei, sondern nur noch zwei Brüderpaare dabei sein. Ein Blick in die Vergangenheit aber zeigt: Die Liste ist lang.

Immer wieder sind in den letzten 20 oder 30 Jahren in der «premier class» Brüder aufeinandergetroffen. Auf Anhieb fallen mir Nobuatsu und Takuma Aoki ein, die zum Beispiel im 500-ccm-GP 1997 in Imola neben Mick Doohan auf dem Podest landeten.

Takuma meinte dazu rückblickend im Interview mit SPEEDWEEK.com: «Es ist immer schön, gegen seine Brüder zu fahren. Dein Bruder ist der erste Rivale, den es zu schlagen gilt, egal ob beim Training oder auf der Rennstrecke.»

Die japanische Familie Aoki bildete sogar eine Besonderheit. Gleich drei Brüder brachten es zu namhaften GP-Erfolgen. Mit Nobuatsu (er blieb bis 2015 Suzuki-MotoGP-Testfahrer), Haruchika (zweifacher 125-ccm-Weltmeister) und Takuma Aoki (querschnittsgelähmt nach Motorradunfall) brachte die Aoki-Familie sogar drei Rennfahrer hervor. In der 500-ccm-Klasse trafen 1997 Takuma und Nobuatsu aufeinander, 1999 waren es Haruchika und Nobuatsu.

2020 traten mit Marc und Alex Márquez erstmals zwei Brüder gemeinsam im Repsol-MotoGP-Werksteam an, allerdings fiel der ältere Bruder und sechsfache MotoGP-Champion schon beim verspäteten Saisonauftakt im Juli verletzungsbedingt aus. Nach seiner Rookie-Saison wurde Alex zu LCR transferiert, 2023 sind die beiden erstmals in ihrer gemeinsamen MotoGP-Karriere auch keine Markenkollegen mehr. Denn der jüngere Márquez wechselte ins Ducati-Kundenteam von Gresini Racing.

Das zweite Brüderpaar im aktuellen MotoGP-Feld bilden Aleix (33) und Pol Espargaró (31). Sie treffen seit 2014 in der Königsklasse direkt aufeinander.

Brad und Darryn Binder absolvierten 2022 ihr erstes und zumindest vorerst auch letztes gemeinsames MotoGP-Jahr. 2023 tritt Darryn im Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team in der Moto2-Klasse an.

2021 hatten noch Valentino Rossi und sein Bruder Luca Marini dafür gesorgt, dass drei Brüderpaare in der Königsklasse gegeneinader antraten. Mit dem Rücktritt des neunfachen Weltmeisters wurde zwar ein Bruder-Duo in der MotoGP-WM gesprengt, Marini bleibt aber immerin im familieneigenen VR46-Team.

Ein Blick in die Geschichtsbücher

- Das letzte Mal, dass vor dem Einstieg der Espargarós 2014 zwei Brüder in der MotoGP gegeneinander gefahren sind, war 2010 beim US-GP in Laguna Seca. Damals trat Nicky Hayden für Ducati an, Bruder Roger Lee als Ersatz für Randy de Puniet bei LCR-Honda. Beide Fahrer holten Punkte: 5. Rang Nicky. 11. Rang Roger Lee.

- Das letzte Mal, dass sich vor 2014 zwei Brüder unter den permanenten MotoGP-Teilnehmern befanden, war 2004, als Kenny und Kurtis Roberts die Proton-KR-V5-Maschine mit 990 ccm fuhren.

- Zusätzlich zu den Roberts-Brüdern 2004 traten andere Brüder «full time» in der Königsklasse an: Nobuatsu und Takuma Aoki 1997, Bernard und Marc Garcia 1994 und 1995, Dominique und Christian Sarron 1989.

- Die zwei letzten Brüder, die gemeinsam auf dem «premier class»-Podest standen, waren Nobuatsu und Takuma Aoki: Sie errangen die Plätze 2 und 3 beim Imola-GP 1997 neben Mick Doohan.

- Die einzige andere Gelegenheit, bei der sich zwei Brüder auf dem Podest in der Königsklasse trafen, war in Argentinien 1962. Juan Salatino gelang damals Rang 2, Bruder Eduardo wurde Dritter.

Umfangreiche Liste über alle Klassen

In den kleineren Klassen traten etwa Alex und William De Angelis aus San Marino 1999 bis 2001 gemeinsam in der 125-ccm-WM an und später Hiroshi und Shuhei Aoyama jahrelang in der 250-ccm-Klasse.

Die Liste von Brüderpaaren, von denen beide zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder in unterschiedlichen Klassen zu GP-Einsätzen kamen, ist aber noch viel länger, sie umfasst insgesamt rund 50 Paare.

Marc und Alex Márquez waren die ersten Brüder, die 2014 im selben Jahr einen Motorrad-WM-Titel (MotoGP und Moto3) einfuhren, und gingen so in die GP-Geschichte ein. Als Belohnung für den Moto3-Titel durfte Alex Márquez 2014 nach dem Finale in Valencia bereits die MotoGP-Honda RC213V testen. Beide Márquez-Brüder flitzten damals mit Repsol-Honda-Maschinen um die Strecke.

2015 wollte neben den Espargarós noch ein zweites Brüderpaar in der MotoGP-Klasse antreten. Superbike-WM-Star Eugene Laverty ging für das Aspar-Team an den Start, doch Bruder Michael Laverty erhielt keinen MotoGP-Platz mehr, nachdem sich Paul Bird Motorsport zurückgezogen hatte.

Es wäre eine doppelte Premiere gewesen: Bis dahin waren noch nie in der GP-Geschichte gleichzeitig zwei Brüderpaare als Stammfahrer in der Königsklasse angetreten. Und erstmals wären zwei Brüder nicht für dieselbe Nation gestartet. Die Lavertys stammen aus Nordirland, das zu Großbritannien gehört, Michael fährt unter britischer Flagge. Eugene allerdings besitzt eine irische Lizenz und gilt deshalb als Pilot aus Irland.

Übrigens: Die ersten Brüder, die Motorrad Grands Prix gewonnen haben, waren Christian und Dominique Sarron. Christian gewann insgesamt sieben Grands Prix in der 250-ccm- und 500-ccm-Klasse. Dominique entschied vier 250-ccm-Rennen für sich und schloss die Saison 1986 als WM-Dritter ab.

In den letzten Jahren kreuzen vermehrt Brüder in der GP-Szene auf. Mit den Türken Can und Deniz Öncü sahen wir 2019 sogar Zwillinge in der gleichen Klasse (Moto3) am Start. Sie glänzten schon mit dem Gesamträngen 1 und 2 im Red Bull Rookies Cup 2018. Und Can gewann mit 15,5 Jahren gleich sein GP-Debüt in Valencia, ist inzwischen aber in der Supersport-WM unterwegs.

Die Lowes-Zwillinge waren 2016 ebenfalls kurzzeitig beide im MotoGP-Fahrerlager dabei, als Alex für Tech3 die Grand Prix in Silverstone und Misano bestritt.

Brüder, die in unterschiedlichen oder gleichen GP-Klassen antraten:

Adrian und Raúl Fernandez

Marc und Alex Márquez

Pol und Aleix Espargaró

Valentino Rossi und Luca Marini

Axel und Edgar Pons

Deniz und Can Öncü

Eugene und Michael Laverty

Sam und Alex Lowes

Brad und Darryn Binder

Mick und Scott Doohan

Nobuatsu, Haruchika, Takuma Aoki

Kensuke und Noriyuki Haga

Vesa und Mika Kallio

Giacomo und Felice Agostini

Jacque und Pierre Bolle

Jorge und Raul Kissling

George und Peter Looijesteyn

Matti und Penti Salonen

Patrick und Jürgen van der Goorbergh

Francesco und Walter Villa

Alfred und Gerhard Waibel

Horst und Helmut Kassner



Max und Helmut Bradl fuhren 1986 gemeinsam in der 250-ccm-Europameisterschaft, aber nicht in der Weltmeisterschaft.