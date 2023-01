Lin Jarvis (Yamaha): «Längste und härteste Saison»

Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing, blickte bei der Teamvorstellung auf die Herausforderungen der MotoGP-Saison 2023 mit total 42 Rennen und einer europäischen Armada als Gegner.

Lin Jarvis sparte bei der Präsentation des neuen Yamaha-Designs am Dienstag in Jakarta nicht mit motivierenden Parolen für Fabio Quartararo und Franco Morbidelli – seine zwei verbliebenen M1-Piloten im MotoGP-Feld, nachdem Razlan Razalis RNF-Truppe für 2023 bekanntlich zu Aprilia übergelaufen ist. Damit verfügt Yamaha erstmals in der MotoGP-Ära über kein Kundenteam.

«Wir werden kämpfen, wir ziehen in die Schlacht, wir werden uns der Herausforderung stellen», unterstrich Jarvis, der in seine bereits 24. Saison an der Spitze des Yamaha-Werksteams in der Königsklasse geht.

Zur Erinnerung: Seit 1999 steht das Team unter der Leitung der Muttergesellschaft Yamaha Motor in Japan. Jarvis war seit Beginn dieser Konstellation in leitender Funktion dabei, zuerst in Amsterdam und jetzt in Gerno di Lesmo in Italien. Zuvor war die Teamführung für die «premier class» jeweils an die Rennställe von Agostini, Roberts, Rainey und so weiter ausgelagert worden.

«Ich glaube, dieses Jahr wird das längste und härteste, das wir in der MotoGP je hatten», blickte Jarvis auf den anspruchsvollen Kalender für die Saison 2023 voraus. «Wir haben 21 Grand Prix, zehn davon außerhalb von Europa. Die Saison beginnt am 26. März und zieht sich bis Ende November. Dazu kommt das neue Format mit den Sprintrennen am Samstag – halbe Distanz, halbe Punkte. Und das bedeutete für unser Team und unsere Fahrer, dass es in diesem Jahr total 42 Rennen sein werden. Das wird anspruchsvoll.»

«Ich glaube, dass es für alle ziemlich hart wird, aber wir sind bereit und wir werden es versuchen», versprach der Yamaha-Rennchef. «Wir müssen fokussiert, anpassungsfähig und effizient sein und zwar von Anfang an, schon bei den Testfahrten. Wir werden unser Bestes geben. Ich glaube, dass es besonders für die Fahrer schwierig sein wird. Für die Fans bedeutet das neue Format aber, dass sie noch mehr Rennen zu sehen bekommen. Und wenn wir den Fans eine bessere Show bieten können, ist das sehr wichtig», weiß Jarvis.

Wichtig ist für Yamaha nach der verpassten Titelverteidigung im Vorjahr aber natürlich vor allem der WM-Titel, den Takahiro Sumi, General Manager der Motorsports Development Division von Yamaha Motor Co., Ltd., unmissverständlich als Ziel für 2023 ausgab.

In der MotoGP-Ära gewann das Yamaha-Werksteam dank Valentino Rossi (2004, 2005, 2008, 2009), Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2015) und Fabio Quartararo im Jahr 2021 acht Fahrer-Titel. Die bisher letzte «Triple Crown», also Fahrer-, Team- und Konstrukteurs-WM in einer Saison, holte der japanische Hersteller mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo 2015.

Ist der erneute Gewinn aller Wertungen das große Ziel für 2023? «Das wäre schön», antwortete Jarvis auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com. «Gegen die europäische Armada aus acht Ducati, zwei KTM, zwei GASGAS und vier Aprilia wird es allerdings nicht einfach. Wir werden aber unser Bestes geben.»

Die Yamaha-MotoGP-Fahrerpaarungen

2002: Carlos Checa, Max Biaggi

2003: Carlos Checa, Marco Melandri

2004: Valentino Rossi, Carlos Checa

2005: Valentino Rossi, Colin Edwards

2006: Valentino Rossi, Colin Edwards

2007: Valentino Rossi, Colin Edwards

2008: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2010: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2011: Jorge Lorenzo, Ben Spies

2012: Jorge Lorenzo, Ben Spies

2013: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2014: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2015: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2016: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2017: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2018: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2019: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2020: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2021: Fabio Quartararo, Maverick Viñales/Franco Morbidelli

2022: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

2023: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

Die Titelsponsoren

1999 bis 2002: Marlboro

2003: Fortuna

2004 und 2005: Gauloises

2006: Camel

2007 bis 2010: Fiat

2011 bis 2013: Yamaha Factory Racing

2014 bis 2018: Movistar

Seit 2019: Monster

Die MotoGP-Erfolge des Yamaha-Werksteams

8 Titelgewinne:

2004, 2005, 2008, 2009: Rossi

2010, 2012 und 2015: Lorenzo

2021: Quartararo

119 GP-Siege:

56 Valentino Rossi (Welkom 2004, Mugello 2004, Barcelona 2004, Assen 2004, Donington 2004, Estoril 2004, Sepang 2004, Phillip Island 2004, Valencia 2004, Jerez 2005, Shanghai 2005, Le Mans 2005, Mugello 2005, Barcelona 2005, Assen 2005, Donington 2005, Sachsenring 2005, Brünn 2005, Doha 2005, Phillip Island 2005, Doha 2006, Mugello 2006, Barcelona 2006, Sachsenring 2006, Sepang 2006, Jerez 2007, Mugello 2007, Assen 2007, Estoril 2007, Shanghai 2008, Le Mans 2008, Mugello 2008, Laguna Seca 2008, Brünn 2008, Misano 2008, Indianapolis 2008, Motegi 2008, Sepang 2008, Jerez 2009, Barcelona 2009, Assen 2009, Sachsenring 2009, Brünn 2009, Misano 2009, Doha 2010, Sepang 2010, Assen 2013, Misano 2014, Phillip Island 2014, Doha 2015, Las Termas 2015, Assen 2015, Silverstone 2015, Jerez 2016, Barcelona 2016, Assen 2017)



44 Jorge Lorenzo (Estoril 2008, Motegi 2009, Le Mans 2009, Indianapolis 2009, Estoril 2009, Jerez 2010, Le Mans 2010, Sachsenring 2010, Assen 2010, Barcelona 2010, Laguna Seca 2010, Brünn 2010, Estoril 2010, Valencia 2010, Jerez 2011, Mugello 2011, Misano 2011, Doha 2012, Le Mans 2012, Barcelona 2012, Silverstone 2012, Mugello 2012, Misano 2012, Doha 2013, Mugello 2013, Barcelona 2013, Silverstone 2013, Misano 2013, Phillip Island 2013, Motegi 2013, Valencia 2013, Aragón 2014, Motegi 2014, Jerez 2015, Le Mans 2015, Mugello 2015, Barcelona 2015, Brünn 2015, Aragón 2015, Valencia 2015, Doha 2016, Le Mans 2016, Mugello 2016, Valencia 2016)



8 Fabio Quartararo (Doha-2 2021, Portimão-1 2021, Mugello 2021, Assen 2021, Silverstone 2021, Portimão 2022, Barcelona 2022, Sachsenring 2022)



8 Maverick Viñales (Doha 2017, Las Termas 2017, Le Mans 2017, Phillip Island 2018, Assen 2019, Sepang 2019, Misano-2 2020, Doha-1 2021)



2 Max Biaggi (Brünn 2002, Sepang 2002)



1 Ben Spies (Assen 2011)