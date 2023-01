Erste Bilder: «Aggressive» Yamaha YZR-M1 für 2023

Fabio Quartararo und Franco Morbidelli präsentieren ihre Yamaha für die MotoGP-Saison 2023 vor wenigen Minuten in Indonesien – und das Design wurde tatsächlich aufgefrischt.

Yamaha machte am Dienstagmorgen mit Fabio Quartararo (23) und Franco Morbidelli (28) den Anfang und präsentierte in der indonesischen Hauptstadt Jakarta im Rahmen des «3S Dealer Meetings», dem größtes Händlertreffen im Yamaha-Netzwerk, als erstes MotoGP-Team das Motorrad und das Design für die Saison 2023.

Das seit 2019 bestehende Farbschema – die Kombination aus dem Yamaha-Blau und dem Monster-Schwarz des Titelsponsors – wurde um graue Akzente erweitert. Auch die Lederkombis der Fahrer bekamen einen frischen Anstrich im entsprechenden Camouflage-Look verpasst. Sponsor Beta, ein langjähriger Partner des Yamaha-Werksteams, ist nun außerdem prominent an der Frontverkleidung platziert.

«Ein bisschen aggressiver, ein bisschen jünger», beschrieb Yamaha-Rennchef Lin Jarvis das Design aus der Feder von Aldo Drudi, das im Rahmen der globalen Zusammenarbeit mit Monster Energy übrigens auch in der Motocross-WM zum Einsatz kommen wird.

Der Tarnanstrich sei nicht zufällig gewählt worden, man wolle aggressiver auftreten. Denn: «Wir werden kämpfen, wir werden uns der Herausforderung stellen», kündigte Jarvis an.

Takahiro Sumi ließ auch keinen Zweifel am Anspruch aufkommen: «Das Ziel ist natürlich, in dieser Saison den WM-Titel zurückzuholen», stellte der General Manager der Motorsports Development Division Yamaha Motor Co., Ltd.

Sumi weiter: «Wir arbeiten sehr hart, um unsere M1 zu entwickeln. Wir haben Veränderungen an fast allen Bereichen des Motorrads vorgenommen, vor allem im Hinblick auf einen verbesserten Top-Speed, das ist die erste Priorität. Am Ende ist das Wichtigste aber die Harmonie aus Fahrer und Maschine. Wir bereiten uns jetzt also auf den ersten Test im Februar vor und fügen alle Teile zusammen, um durch intensive Kommunikation das beste Paket für den Fahrer aufzubauen.»

