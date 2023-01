Fabio Quartararo: Potenzial für mehrere WM-Titel

2021 krönte sich Fabio Quartararo zum MotoGP-Weltmeister, im vergangenen Jahr wurde der Franzose WM-Zweiter. Yamaha-Rennchef Lin Jarvis ist sich sicher: Quartararo hat das Potenzial für noch mehr WM-Titelgewinne.

Fabio Quartararo wird in diesem Jahr seine fünfte Saison in der höchsten WM-Klasse in Angriff nehmen, dennoch ist sich Yamaha-Rennchef Lin Jarvis sicher, dass der Weltmeister von 2021, dessen Yamaha-Vertrag bis zum Saisonende 2024 läuft, noch nicht auf dem Höhepunkt seines Könnens ist.

Im Gespräch mit dem Kollegen von «Crash.net» sagt der Brite: «Ich hoffe, dass er noch viele Jahre bei Yamaha sein wird und ich glaube, dass er das Potenzial hat, mehrere WM-Titel zu gewinnen.» Quartararo habe in den letzten Jahren einen Reifeprozess durchlaufen, der sich sehen lassen kann, erzählt der Rennchef des japanischen Herstellers ausserdem.

«Ich denke, der Titel von 2021 hat ihm persönlich die Gewissheit gegeben, sein Ziel erreicht zu haben, ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Reife. Aber den grössten Schritt hat er in dem Jahr vor seinem WM-Triumph gemacht. In jenem Winter hat er definitiv einen Fortschritt erzielt und auch die Herangehensweise geändert», erzählt Jarvis.

«Er wurde ein ruhigerer, rationalerer Mensch. Er neigt weniger zu Wut und Frustration und so weiter. Natürlich verspürt er diese immer noch, das ist bei jedem Rennfahrer so, wenn er seine Leistung nicht abrufen kann, aber er hat gelernt, sie auszudrücken und dann beiseite zu legen. Ich würde sagen, dass er in den vergangenen 18 Monaten als Mensch gereift ist», fügt Jarvis an.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.