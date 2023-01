Marc Márquez: Warnung von Enea Bastianini

Enea Bastianini weiss: Die Leistungsdichte in der MotoGP ist in den vergangenen Jahren gestiegen

Marc Márquez will nach den jüngsten Jahren, die vom Verletzungspech geprägt waren, endlich wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Doch die Aufgabe ist nicht einfach, wie Enea Bastianini weiss.

Der letzte Titel-Erfolg von Marc Márquez liegt schon eine Weile zurück: 2019 setzte sich der Repsol-Honda-Star mit zwölf Siegen und sechs weiteren Podestplätzen gegen die Konkurrenz durch. Doch seither lief es nicht mehr nach Wunsch für den Rennfahrer aus Cervera. Der ältere der beiden Márquez-Brüder wurde vom Verletzungspech verfolgt.

2021 konnte er zwar in Deutschland, Austin und Misano siegen, seit seinem bisher letzten Sieg schaffte es der 29-jährige Spanier allerdings nur noch einmal aufs Podest: Im vergangenen Jahr kreuzte er die Ziellinie in Austin als Zweiter. Von den zwölf WM-Läufen, die er bestritt, konnte er zwei nicht beenden, in den restlichen Rennen fuhr er in die Top-10.

Entsprechend gross ist sein Erfolgshunger, doch diesen zu stillen wird nicht einfach, wie Enea Bastianini im Gespräch mit der «Gazzetta dello Sport» betont. Der Italiener, der ins Ducati-Werksteam befördert wurde, sagt über den früheren Dauersieger: «Jahrelang legte er die Messlatte für alle anderen Fahrer, aber das Niveau ist gestiegen und es gibt mehr schnelle Fahrer.»

«Er wird um den Titel kämpfen», prophezeit der 25-Jährige aus Rimini, warnt aber auch gleich: «Aber es wird nicht mehr so einfach wie früher werden.» Auch Bastianini wird viel Gegenwind spüren – nicht zuletzt von seinem Teamkollegen Francesco Bagnaia, der sich im vergangenen Jahr zum Weltmeister krönte.

«Natürlich wird es eine Rivalität geben, aber wir sind zwei sehr ruhige Typen, deshalb sehe ich da keine Probleme zwischen uns aufkommen», sagt der WM-Dritte des Vorjahres über das anstehende teaminterne Duell.

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.