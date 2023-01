Gigi Dall’Igna (Ducati): «Beide sind wirklich clever»

Ducati-Rennchef Gigi Dall’Igna spricht über die Bedeutung der Nummer 1, den Neuerungen in diesem Jahr und die Sprint-Rennen. Der Italiener erklärt auch, warum er mit Blick auf das teaminterne Duell entspannt bleibt.

«Ich bin sehr stolz, dass wir sowohl in der Superbike-WM als auch in der MotoGP das Bike mit der Nummer 1 stellen», erklärte Gigi Dall’Igna im Rahmen der Teampräsentation von Ducati im Ski-Ort Madonna di Campiglio im Trentino zu «MotoGP.com.» «Die Nummer 1 bedeutet uns sehr viel, denn sie ist wichtig für alle Leute, die in den vergangenen Jahren wirklich hart gearbeitet haben, um diese Ergebnisse zu erzielen. Deshalb bin ich sehr, sehr glücklich und stolz», fügte er an.

Der Rennchef der Roten wurde natürlich auch auf die Neuerungen an der Desmosedici angesprochen. Zu sehr wollte er sich aber nicht in die Karten blicken lassen. «Sicherlich haben wir da unsere Ideen, wir haben bereits in Valencia nach dem Rennen etwas davon getestet. Aber wir wollen nicht den gleichen Fehler machen wie im letzten Jahr. Deshalb werden wir in Sepang sowohl das 2022er-Modell als auch das neue Bike in der Box haben.»

«Und wir werden alle Ideen sorgfältig prüfen, und haben auch kein Problem damit, einige unserer Ideen wieder zu verwerfen, sollten sich die erwarteten Fortschritte nicht einstellen», lautete die ausweichende Antwort des Italieners, der mit Blick auf das zu erwartenden Team-Duell von Enea Bastianini und Champion Pecco Bagnaia entspannt bleibt.

«Beide sind wirklich clever, nicht nur talentiert. Natürlich müssen wir die Situation managen, denn beide wollen natürlich gewinnen. Beide wollen dies aber auf eine sportliche Art und Weise tun, deshalb bin ich ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, was die Situation im Team angeht», erklärte Dall’Igna auf die entsprechende Frage.

Der 56-Jährige äusserte sich auch zu den Sprintrennen, die in diesem Jahr erstmals über die Bühne gehen werden. «Das ist sicherlich etwas Neues, und ich denke, aus Fahrer-Sicht, aber auch seitens der Technik und vor allem mit Blick auf den Motor werden wir sehr schlau agieren müssen. Ich bin überzeugt, dass wir da etwas umdenken müssen.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.