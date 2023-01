Davide Tardozzi (Ducati): «Fahrer sind wie Söhne»

Ducati-Teammanager Davide Tardozzi weiss, dass er mit Champion Francesco Bagnaia und Enea Bastianini zwei Fahrer im Team hat, die den Titel holen wollen und können. Das ist auch gut so, sagt der Italiener.

Francesco «Pecco» Bagnaia und Enea Bastianini lieferten sich in der vergangenen Saison einige harte Zweikämpfe. In diesem Jahr treten der MotoGP-Champion und sein neuer Teamkollege Seite an Seite für das Ducati-Werksteam in der GP-Königsklasse an. Einige Beobachter rechnen mit einer grossen Rivalität, wie sie bei Yamaha zwischen Valentino Rossi und Jorge Lorenzo herrschte.

Doch Davide Tardozzi bleibt in dieser Hinsicht entspannt. Der Ducati-Teammanager betont im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Ich denke, wenn du ein Werksteam bist, ob un Yamaha, Honda oder Ducati, dann ist es wünschenswert, zwei Fahrer an Bord zu haben, die beide in der Lage sind, den WM-Titel zu erobern.»

«Wir haben den Weltmeister im Team, der während der gesamten Saison 2022 und auch schon im Jahr davor wichtige Erfolge erzielt hat und der seinen Triumph natürlich wiederholen will. Und es ist nur logisch, dass Enea ihn schlagen will. Für mich persönlich ist es eine Freude, zwei Söhne wie diese zu haben – denn die Fahrer sind für mich wie Söhne», erklärt der 64-Jährige mit Nachdruck.

Und Tardozzi verspricht auch: «Wir werden beide Fahrer gleich behandeln, keiner der beiden wird weniger haben als der Nebenmann.» Und er stellt nochmals klar: «Ich bin mir auch sicher, dass Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti und ich in der Lage sind, sie zu managen. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Hinsicht keinerlei Probleme haben werden.»

Auf die Frage, ob Bagnaia als Champion nicht auch eine Bevorzugung verdient habe, findet der Italiener eine klare Antwort: «Die Nummer 1 hat das Recht, alles zu bekommen, was er verlangt. Er kann aber nicht fordern, dass ein anderer Fahrer weniger bekommt. Wieso sollte ich als Hersteller einem Fahrer im Team mehr geben als dem anderen? Er hat aber das Recht, alles zu verlangen, und wir werden seine Wünsche auch erfüllen.»

«Aber Pecco hat noch nie Privilegien verlangt, weil er der Champion ist. Seinerseits legt er eine professionelle Ehrlichkeit an den Tag, die meiner Meinung nach zeigt, dass er Vertrauen in sein Können hat», erzählt Tardozzi weiter. «Er wird wieder alles bekommen, um seinen Titel zu verteidigen. Dafür wird er alles bekommen, was er verlangt, wenn wir sehen, dass es ihm helfen wird, seine Performance zu verbessern. Aber wenn er um einen Privatjet für den Heimflug bittet, wird die Antwort natürlich nein lauten.»

Auch dass Bastianini mit einem neuen Crew Chief in die Saison starten wird, beunruhigt Tardozzi nicht. «Ich denke, wir haben die beste Entscheidung für ihn getroffen. Mit Marco Rigamonti wird er ein ausgezeichnetes Verhältnis haben, das hat mir Enea nach dem Valencia-Test bereits bestätigt. Ich halte Rigamonti für einen sehr guten Techniker. Ich glaube nicht, dass Enea in dieser Hinsicht schlechter aufgestellt sein wird als im vergangenen Jahr. Denn Rigamonti hat technische Fähigkeiten und die Fähigkeit, Fahrer zu managen.»

«Enea ist bereits überzeugt von ihm», erklärt der Teammanager der Roten noch einmal. «Wir haben das sehr ernst genommen, deshalb haben wir die beiden vor dem Ende der letzten Saison mehrere Male zusammengebracht, und beim Test hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Ich kann bestätigen, dass Enea entspannt und überzeugt ist, dass er mit Rigamonti genauso gute Unterstützung bekommen wird, wie zuvor.»

MotoGP-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.