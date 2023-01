Márquez und Mir: Repsol-Honda-Vorstellung in Madrid

Der erste offizielle Auftritt von Joan Mir im Repsol-Honda-Leder ist für den 22. Februar im Campus Repsol angesetzt. Alle weiteren Termine und Details zu den MotoGP-Teampräsentationen 2023.

Dass sich die Honda-Fans für die offizielle Teamvorstellung bis nach den ersten Testfahrten in Sepang gedulden müssen, war bereits bekannt. Am Dienstag bestätigte das Repsol-Honda-Werksteam: Die offizielle Präsentation mit dem achtfachen Weltmeister Marc Márquez und seinem neuen Teamkollegen Joan Mir findet am Mittwochvormittag, 22. Februar statt.

Enthüllt wird die 2023er-RC213V im Campus Repsol, dem Hauptquartier des Titelsponsors in Madrid.

Übrigens: Im Training ist Honda-Neuzugang Joan Mir auf der CBR 1000 RR-R Fireblade aktuell in den traditionellen HRC-Farben unterweg.

Bereits am gestrigen Montag verriet auch das Honda-Kundenteam von Lucio Cecchinello den Termin für die Teamvorstellung 2023 mit Taka Nakagami und LCR-Neuling Alex Rins, die Wahl fiel auf den Dienstag, 7. März. Damit ist nur noch der Präsentationstermin von Rossis Mooney VR46 Racing Team ausständig.

In Sachen Teamvorstellungen ging es in den vergangenen Wochen bereits Schlag auf Schlag: Das Yamaha-Werksteam machte am 17. Januar in Indonesiens Hauptstadt Jakarta den Anfang, Gresini Racing zog wenige Tage später in Cervia nach.

Wenn auch die gewohnten Farbkombinationen erhalten blieben, sind die Teams von Yamaha und Gresini bisher doch die, die ihren Look für 2023 am meisten verändert haben.

Beim Ducati-Lenovo-Werksteam war die Starnummer 1 von Weltmeister Pecco Bagnaia in Madonna di Campiglio die interessanteste Veränderung. Für Prima-Pramac-Fans gab es abgesehen vom Alpinestars-Helm von Jorge Martin keine großen Neuheiten.

Überraschungen blieben auch bei der Teamvorstellung von Red Bull KTM mit Brad Binder und Jack Miller am vergangenen Donnerstag aus.

Das Tech3-Team um Pol Espargaró und Rookie Augusto Fernández zeigt sich erst am 4. März in Terrassa nahe Barcelona erstmals in den neuen GASGAS-Farben.

Aprilia enthüllt die neue RS-GP von Aleix Espargaró und Maverick Viñales offiziell erst kurz vor den Testfahrten in Portimão (11. und 12. März) am 10. März. Das neue Aprilia-Team von RNF wartet gar den 16. März ab.

Die weiteren Teamvorstellungen 2023:

22. Februar: Repsol Honda Team

04. März: Tech3 GASGAS Factory Racing

07. März: LCR Honda

10. März: Aprilia Racing

16. März: RNF MotoGP Team