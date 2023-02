Alex Rins: Eisige Drifts mit F1-Stars in Lappland

Wie passen Honda-MotoGP-Neuzugang Alex Rins, die Alpine-F1-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon und Lappland zusammen? Ein gemeinsamer Sponsor macht es möglich.

Bevor Alex Rins mit dem Sepang-Test seine erste LCR-Honda-Saison in der MotoGP-WM in Angriff nimmt, schob der 27-jährige Spanier noch einen Ausflug in den hohen Norden ein: Im Schwedischen Lappland driftete er auf vier Rädern durch Eis und Schnee.

Dabei war der fünffache MotoGP-Sieger in bester Gesellschaft: Ebenfalls mit von der Partie waren die Formel-1-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon, deren Alpine F1 Team genauso wie Rins‘ neue LCR-Truppe von Castrol gesponsert wird. Der Hintergrund: Der Schmierstoffhersteller hatte das ungewohnte Trio zur «Castrol Edge Challenge» eingeladen.

Tipps gab es dabei von den Rallye-Assen Petter und Oliver Solberg, die den Gästen auch eine Probefahrt in ihrem DS3 gestatteten. «Zwei Tage lang Spaß pur, es war ein wahres Vergnügen», kam Rins ins Schwärmen. «Vielleicht sehen wir uns bald bei einer Rallye», lautete Oliver Solbergs Kommentar, natürlich mit einem Augenzwinkern.

Nun erwartet Rins aber zunächst ein Temperaturschock, denn am kommenden Freitag, 10. Februar wird sich der LCR-Neuzugang in der Hitze von Sepang/Malaysia erstmals seit dem Valencia-Test wieder auf die RC213V schwingen.