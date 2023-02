Jonas Folger (Red Bull-KTM): «Zeiten sind Nebensache»

Jonas Folger legte am ersten Tag in Sepang nur sechs gezeitete Runden zurück

Jonas Folger absolvierte am 1. Testtag in Sepang mit seinen zwei KTM RC16 etliche Installationsrunden. «Dazu haben wir Funktionstests gemacht und geschaut, ob die Motorräder für Jack und Brad funktionieren», sagte er.

Für Jonas Folger ging es am ersten Tag des MotoGP-Shakedown-Tests auf dem Sepang International Circuit in Malaysia heute in erster Linie darum, sich nach vier Jahren Abwesenheit wieder auf der 5,543 km langen Rennstrecke zurechtzufinden, die mit 15 Kurven gespickt ist, mit der KTM RC16 Daten zu sammeln und die Werksbikes für Brad Binder und Jack Miller vorzubereiten.

«Zuerst möchte ich betonen, dass ich mich mega freue, jetzt an dem MotoGP-Projekt von KTM mitwirken zu können», stellte der 29-jährige Bayer fest, der drei Moto2-GP-Siege gefeiert und dazu 2011 einen Achtelliter-WM-Lauf (Silverstone) und 2012 einen Moto3-WM-Lauf (in Brünn auf Kalex-KTM) gewonnen hat. «Natürlich darf man nach so einer langen Zeit seit meinen letzten MotoGP-Tests nicht allzu viel erwarten. Ich bin leider heute nicht so viele Runden gedreht, weil wir in erster Linie Installationsrunden zurückgelegt haben. Dazu haben wir Funktionstests gemacht und geschaut, ob die Motorräder für die Stammfahrer funktionieren und so weiter.»

«Am Montag und Dienstag komme ich dann mehr zum Fahren», ist Jonas Folger überzeugt, der am ersten Tag insgesamt nur zwölf gezeitete Runden abspulte und dabei mit zwei unterschiedlichen Bikes 2,5 und 3,5 Sekunden auf die Bestzeit von Cal Crutchlow verlor. «Ich kann dann bestimmt auch ein bisschen schneller fahren.»

Die Rundenzeiten spielen für Jonas Folger, der zuletzt 2019 MotoGP-Testfahrer bei Yamaha tätig war, vorläufig keine Rolle. «Es ist ein reiner Test, ich habe mir gar nichts vorgenommen. Denn wir präparieren die Bikes für den IRTA-Test vom kommenden Wochenende für die Red Bull-KTM-Werksfahrer Jack und Brad. Ob ich jetzt eine Sekunde schneller oder langsamer bin, das tut nichts zur Sache. Wichtig ist, dass gewisse Dinge aussortiert werden und dass uns wir Fahrer einig sind und Klarheit herrscht. Der Rest ist Nebensache.»

«Wir arbeiten alle zusammen, also mit Dani Pedrosa, auch Mika Kallio ist hier dabei», ergänzte Folger. «Er geht raus auf die Strecke und schaut sich die ganze Action von außen an. Er schaut auch viel in die Daten rein. Aber im Endeffekt macht jeder seinen Jon. und am Ende des Tages gibt es einen kleinen Small Talk. Aber wir sind uns fast immer einig, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen.»

Übrigens: Red Bull-KTM Testfahrer Dani Pedrosa, MotoGP-Sieger in Sepang in den Jahren 2012, 2013 und 2015, fuhr am ersten Tag ohne Zeitnahme-Transponder und sorgte laut inoffiziellen Messungen mit 2:00,4 min für die Bestzeit.

Resultate Sepang-Test, 5.2., 18 Uhr Ortszeit

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min.

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Yamaha Test 1, + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Yamaha Test 3, + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069 sec

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509 sec

Ohne Zeitnahme-Transponder: Dani Pedrosa (KTM)

Inoffiziell gestoppt: 2:00,4 min

MotoGP-Ergebnis Q2, Sepang (22.10.2022):

1. Martin, Ducati, 1:57,790 min

2. Bastianini, Ducati, 1:58,246 min, + 0,456 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:58,454, + 0,664

4. Bezzecchi, Ducati, 1:58,490, + 0,700

5. Rins, Suzuki, 1:58,575, + 0,785

6. Marini, Ducati, 1:58,579, + 0,789

7. Morbidelli, Yamaha, 1:58,654, + 0,864

8. Viñales, Aprilia, 1:58,766, + 0,976

9. Bagnaia, Ducati, 1:58,862, + 1,072

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,935, + 1,145

11. Mir, Suzuki, 1:59,145, + 1,355

12. Quartararo, Yamaha, 1:59,215, + 1,425



Die weitere Startaufstellung:

13. Brad Binder, KTM, 1:59,053 min

14. Miller, Ducati, 1:59,064

15. Crutchlow, Yamaha, 1:59,256

16. Di Giannantonio, Ducati, 1:59,278

17. Zarco, Ducati, 1:59,690

18. Oliveira, KTM, 1:59,699

19. Gardner, KTM, 1:59,803

20. Pol Espargaró*, Honda, 1:59,363

21. Alex Márquez, Honda, 2:00,008

22. Fernández, KTM, 2:00,077

23. Nagashima, Honda, 2:00,803

24. Darryn Binder, Yamaha, 2:10,717



*= Grid-Penalty (3 Plätze zurück)