Shakedown-Test in Sepang: Aerodynamik im Fokus

Womit waren die MotoGP-Testfahrer zum Abschluss des Shakedown-Tests in Sepang/Malaysia am Dienstag hauptsächlich beschäftigt? Inklusive aktuellen Bildern.

Der Shakedown-Test in Sepang ging mit Bestzeit von Michele Pirro zu Ende, der am dritten Testtag wieder vermehrt mit der neuen Ducati-Verkleidung auf der Strecke war, die erstmals am Sonntag zu sehen gewesen war.

Ohnehin war die Aerodynamik-Entwicklung großes Thema dieser Tag. Am Dienstag packte auch KTM das neue Aero-Paket aus, an dem im Winter mit Unterstützung von Red Bull Advanced Technologies, der Ideen- und Technikabteilung der Formel-1-Teams von Red Bull Racing, gefeilt worden war. Die Frontpartie wurde verändert, besonders aber stach die überarbeitete «Ground effect»-Seitenverkleidung ins Auge.



Die Österreicher gehen hier also einen ähnlichen Weg wie Aprilia und Ducati, an der RC16 fällt aber eine zweite Auskerbung an der unteren Seite auf.

Vergleichstests in Sachen Aerodynamik standen am Dienstag auch bei Honda-Testfahrer Stefan Bradl auf dem Plan: An der RC213V wurden verschiedene Aero-Pakete gesichtet, unter anderem mit und ohne die Dinosaurier-Heckflügel.

Lorenzo Savadori sammelte auf der RS-GP weiter Informationen zum neusten Aprilia-Kniff, den S-Schächten links und rechts vom Windschild.

An der Yamaha M1, die zum Abschluss des Shakedowns neben Cal Crutchlow auch Katsuyuki Nakasuga steuerte, waren dagegen wieder die massiven Wings und ein neuer Kotflügel zu sehen. Genauer unter die Lupe nahm die Neuerungen in der Box auch Fabio Quartararo, der sich außerdem über den von Cal verzeichneten Top-Speed von 335,4 km/h gefreut haben dürfte.

Zur Erinnerung: Spitzenwert beim Malysia-GP 2022 waren 336,4 km/h von Enea Bastianini (Ducati).

Ein klareres Bild in Sachen Performance und Co. wird dann aber erst der IRTA-Test mit allen 22 Stammfahrern von Freitag bis Sonntag zeichnen.

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 3 (7.2.):

1. Pirro (Ducati Bike 1), 1:59,803 min

2. Pirro (Ducati Bike 2), 2:00,118 min, + 0,315 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:00,353, + 0,550

4. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:00,482, + 0,679

5. Savadori (Aprilia Bike C), 2:00,723, + 0,920

6. Bradl (Honda Bike 2), 2:01,129, + 1,326

7. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:01,139, + 1,336

8. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:01,248, + 1,445

9. Savadori (Aprilia Bike D), 2:01,818, + 2,015

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:02,111, + 2,308

11. Folger (KTM Bike 2), 2:03,623, + 3,820

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 2 (6.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:02,079 min

2. Pirro (Ducati Bike 1), 2:02,598 min, + 0,519 sec

3. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:02,770, + 0,691

4. Savadori (Aprilia Bike C), 2:02,948, + 0,869

5. Folger (KTM Bike 2), 2:04,125, + 2,046

6. Pirro (Ducati Bike 3), 2:06,884, + 4,805

7. Savadori, (Aprilia Bike A), 2:07,457, + 5,378

8. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:12,255, + 10,176

9. Bradl (Honda Bike 1), 2:13,419, + 11,340

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:13,745, + 11,666

11. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:14,017, + 11,938

12. Savadori (Aprilia Bike B), 2:19,951, + 17,872

13. Folger (KTM Bike 1), 2:26,188, + 24,188

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 1 (5.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 1), + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Crutchlow (Yamaha Test 3), + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509



Ohne Zeitnahme-Transponder:

Dani Pedrosa (KTM), inoffiziell gestoppt: 2:00,4 min