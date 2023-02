Fabio Quartararo: «Positive Dinge gehört und gesehen»

Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo fiebert dem ersten offiziellen MotoGP-Test des Kalenderjahres entgegen. In Sepang schaute er Cal Crutchlow und Co. schon beim Shakedown-Test über die Schulter.

Fabio Quartararo spricht den MotoGP-Fans aus der Seele: «Das Warten hat ein Ende! Die Winterpause war sehr lang, aber in gewisser Hinsicht war das gut für mich, weil ich die Zeit hatte, zu trainieren und mich auf die Saison vorzubereiten», räumte der 23-jährige Franzose ein, der sich bekanntlich im Dezember bei einem Motocross-Unfall am linken Handgelenk verletzt hatte. Zuletzt nahm der elffache MotoGP-Sieger in den USA das Motorrad-Training aber wieder auf.

Am morgigen Freitag schwingt sich Quartararo auch erstmals seit dem Valencia-Test wieder auf die Yamaha M1. Er weiß: «Es wird eine sehr lange Saison. Wir müssen bei den Tests gut arbeiten, um sicherzustellen, dass wir dafür bereit sind. Ich freue mich darauf, die 2023er-Spec zu testen und zu sehen, welche Fortschritte wir erzielt haben.»

Der Yamaha-Werksfahrer hatte sich schon zu Beginn der Woche in der Box und am Streckenrand persönlich ein Bild gemacht: «Ich bin ein bisschen früher nach Sepang gekommen und habe während des Shakedown-Tests Zeit an der Strecke verbracht. Ich habe positive Dinge gehört und gesehen und kann es jetzt kaum erwarten, es selbst auszuprobieren.»

Was den Weltmeister von 2021 und Vizeweltmeister von 2022 zuversichtlich stimmen dürfte: Yamaha-Testfahrer Cal Crutchlow erreichte beim Shakedown-Test einen Top-Speed von 335,4 km/h. Quartararo selbst verzeichnete beim Malaysia-GP 2022 im Oktober auf der letztjährigen M1 maximal 332,3 km/h. Der Spitzenwert von Enea Bastianini (Ducati) lag bei 336,4 km/h.

Hat Yamaha also tatsächlich mehr Motorleitung gefunden? Eine klarere Antwort wird der am Freitag beginnende IRTA-Test mit allen 22 Stammfahrern geben. Von Sonntag bis Dienstag waren nur die Testfahrer und Rookie Augusto Fernández (GASGAS) auf der Strecke.

Yamaha-Teammanager Massimo Meregalli, der beim Shakedown-Test auch schon vor Ort war und von einer positiven Atmosphäre sprach, kündigte dazu an: «Ich bin beeindruckt von der proaktiven Arbeit, die die Yamaha-Ingenieure im Winter geleistet haben: Wir haben viele Dinge hier, die es zu bewerten gilt. Die Menge an Teilen, die sie für diesen Test vorbereitet haben, ist wirklich riesig: Wir haben Updates für das Chassis, die Aerodynamik, die Schwinge und den Motor», zählte der Italiener auf.

«Ich erwarte, dass die Fahrer den Freitagmorgen nutzen werden, um wieder auf den Speed zu kommen. Danach erwartet sie ein intensiver Arbeitsplan», kündigte Meregalli an. «Es wird schwierig, alles zu schaffen in der Zeit und mit den verfügbaren Reifen, auch das Wetter wird eine Schlüsselrolle spielen. Wir werden aber versuchen, so viel wie möglich zu erledigen, um 2023 auf die richtige Weise zu beginnen.»

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 3 (7.2.):

1. Pirro (Ducati Bike 1), 1:59,803 min

2. Pirro (Ducati Bike 2), 2:00,118 min, + 0,315 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:00,353, + 0,550

4. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:00,482, + 0,679

5. Savadori (Aprilia Bike C), 2:00,723, + 0,920

6. Bradl (Honda Bike 2), 2:01,129, + 1,326

7. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:01,139, + 1,336

8. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:01,248, + 1,445

9. Savadori (Aprilia Bike D), 2:01,818, + 2,015

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:02,111, + 2,308

11. Folger (KTM Bike 2), 2:03,623, + 3,820

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 2 (6.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:02,079 min

2. Pirro (Ducati Bike 1), 2:02,598 min, + 0,519 sec

3. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:02,770, + 0,691

4. Savadori (Aprilia Bike C), 2:02,948, + 0,869

5. Folger (KTM Bike 2), 2:04,125, + 2,046

6. Pirro (Ducati Bike 3), 2:06,884, + 4,805

7. Savadori, (Aprilia Bike A), 2:07,457, + 5,378

8. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:12,255, + 10,176

9. Bradl (Honda Bike 1), 2:13,419, + 11,340

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:13,745, + 11,666

11. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:14,017, + 11,938

12. Savadori (Aprilia Bike B), 2:19,951, + 17,872

13. Folger (KTM Bike 1), 2:26,188, + 24,188

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 1 (5.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 1), + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Crutchlow (Yamaha Test 3), + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509



Ohne Zeitnahme-Transponder:

Dani Pedrosa (KTM), inoffiziell gestoppt: 2:00,4 min