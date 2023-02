Michele Pirro (Ducati): «Zufrieden mit der Arbeit»

Pecco Bagnaia ist inzwischen auch am Sepang Circuit eingetroffen

Am Donnerstag war Pirro nur mit dem Rennrad unterwegs

MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia und sein neuer Ducati-Lenovo-Teamkollege Enea Bastianini setzen beim Sepang-Test eigenen Aussagen zufolge auf Zusammenarbeit. Testfahrer Michele Pirro hat vorgearbeitet.

Für Francesco «Pecco» Bagnaia beginnt mit dem Sepang-Test am Freitag die Operation Titelverteidigung. «Ich freue mich, endlich wieder mit meiner Desmosedici auf die Strecke zu gehen. Ich habe im Winter viel trainiert, um für diese Saison bereit zu sein.»

«Jetzt erwarten uns drei sehr anstrengende und wichtige Testtage. Wir werden viel zu tun haben und es wird wichtig, einige Punkte auf Anhieb zu klären, um keine Fehler zu machen. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und wir die zur Verfügung stehende Zeit zu 100 Prozent nutzen können.»

Sein neuer Teamkollege Enea Bastianini stimmte ihm zu: «Es werden drei sehr wichtige Tage, die mir auch ermöglichen werden, die neue Mannschaft besser kennenzulernen. Pecco und ich werden zusammenarbeiten, um das Testprogramm so weit wie möglich abzuarbeiten und gleich den Weg zu finden, um beim nächsten Test in Portugal vor dem ersten Rennwochenende in Portimão bereit zu sein.»

Testfahrer Michele Pirro leistete beim Shakedown-Test in Sepang von Sonntag bis Dienstag die Vorarbeit. An der neuen Desmosedici stach vor allem die überarbeitete «Ground effect»-Seitenverkleidung ins Auge, außerdem wurden zwei unterschiedliche Auspuffendrohre gesichtet.

«Ich bin zufrieden mit der Arbeit, die wir in diesen drei Tagen erledigt haben», meinte der 36-jährige Italiener. «Wir sind im Trockenen und im Nassen sehr viele Kilometer gefahren, total mehr als 170 Runden. Aufgrund des wechselhaften Wetters mussten wir einen guten Teil des Programms auf den letzten Testtag konzentrieren, der komplett auf trockener Piste stattfand. Dennoch konnten wir verschiedene Dinge ausprobieren und wichtige Informationen zu den neuen Komponenten sammeln, die Rundenzeiten waren auch gut.»

Tatsächlich blieb Pirro am Dienstag als einziger Testfahrer unter der Marke von 2:00 min. Die Stammfahrer (mit Ausnahme von GASGAS-Rookie Augusto Fernández) sind in Sepang erst von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr Ortszeit im Einsatz.

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 3 (7.2.):

1. Pirro (Ducati Bike 1), 1:59,803 min

2. Pirro (Ducati Bike 2), 2:00,118 min, + 0,315 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:00,353, + 0,550

4. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:00,482, + 0,679

5. Savadori (Aprilia Bike C), 2:00,723, + 0,920

6. Bradl (Honda Bike 2), 2:01,129, + 1,326

7. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:01,139, + 1,336

8. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:01,248, + 1,445

9. Savadori (Aprilia Bike D), 2:01,818, + 2,015

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:02,111, + 2,308

11. Folger (KTM Bike 2), 2:03,623, + 3,820

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 2 (6.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 3), 2:02,079 min

2. Pirro (Ducati Bike 1), 2:02,598 min, + 0,519 sec

3. Augusto Fernández (GASGAS Bike 1), 2:02,770, + 0,691

4. Savadori (Aprilia Bike C), 2:02,948, + 0,869

5. Folger (KTM Bike 2), 2:04,125, + 2,046

6. Pirro (Ducati Bike 3), 2:06,884, + 4,805

7. Savadori, (Aprilia Bike A), 2:07,457, + 5,378

8. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), 2:12,255, + 10,176

9. Bradl (Honda Bike 1), 2:13,419, + 11,340

10. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:13,745, + 11,666

11. Crutchlow (Yamaha Test 1), 2:14,017, + 11,938

12. Savadori (Aprilia Bike B), 2:19,951, + 17,872

13. Folger (KTM Bike 1), 2:26,188, + 24,188

Ergebnisse Shakedown-Test Sepang, Tag 1 (5.2.):

1. Crutchlow (Yamaha Test 2), 2:01,146 min

2. Augusto Fernández (GASGAS), + 0,185 sec

3. Crutchlow (Yamaha Test 1), + 0,427

4. Bradl (Honda Bike 2), + 0,459

5. Savadori (Aprilia Bike D), + 0,500

6. Crutchlow (Yamaha Test 3), + 0,801

7. Pirro, Ducati, + 0,969

8. Bradl (Honda Bike 1), + 1,069

9. Augusto Fernández (GASGAS Bike 2), + 1,331

10. Savadori (Aprilia Bike C), + 1,700

11. Savadori (Aprilia Bike G), + 1,793

12. Folger (KTM, Bike 2), + 2,540

13. Folger (KTM Bike 1), + 3,509



Ohne Zeitnahme-Transponder:

Dani Pedrosa (KTM), inoffiziell gestoppt: 2:00,4 min